anime – LISTENERS – di Hiroaki Ando

A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Listeners – (リスナーズ)

Titolo internazionale: Listeners

Genere: serie tv – avventura, azione, fantascienza, mecha, musica, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Aprile 2020 – in corso

Tratto: storia originale creata da Dai Sato, JIN, Taichi Hashimoto

Director: Hiroaki Ando

Series Composition: Dai Sato

Character design: Shinpei Kamada

Mechanical design: Hiroyuki Terao

Music: Kisuke Koizumi

Studios: Mappa

In Italia: in visione, gratuita e ufficiale, sottotitolata in italiano su VVVVID.

Titolo nello streaming in Italia: Listeners

Distributore: Dynit

Traduttore: Andrea Promodo

Editing: Dario Schember

Sigle:

Opening

“Into the blue’s” by ACCAMER

Trailer



TRAMA

Echo Rec è una ragazzino che lavora in un paese chiamato “la discarica del mondo” perchè lì arriva la spazzatura elettronica e meccanica da tutto il resto del loro paese, e tocca a lui ed altri operai dividerla e recuperarne i pezzi più buoni.

Un giorno trova tra l’immondizia una ragazza svenuta, con dietro alla schiena un connettore jack, che la identifica come Players; ovvero una persona capace di guidare un enorme mecha chiamato Equipment. Questi robot combattono, con una combinazione di azione e musica, contro dei grossi e pericolosi mostri chiamati “senza orecchie”.

Quando la ragazza si sveglia non ha però memoria di chi è, non sa nemmeno come si chiama. Echo, che ammira tantissimo i Player, si offre di aiutarla; ma qualcuno di pericoloso la sta cercando…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Ayumu Murase – Echo

Rie Takahashi – Mu

Atsuko Tanaka – Kim

Banjou Ginga – Robert

Chō – McGee

Hiro Shimono – Hall

Houchu Ohtsuka – Field Marshal Ace

Jun Fukuyama – Jimi Stonefree

Junichi Suwabe – Denka

Kana Hanazawa – Rozu

Kōichi Yamadera – Kevin Valentine

Miyuri Shimabukuro – Sally Simpson

Nana Mizuki – Birin Valentine

RECENSIONI