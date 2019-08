anime – KANATA NO ASTRA (Astra Lost in Space) – di Masaomi Ando

A cura di M.

Titolo originale: Kanata no Astra – (彼方のアストラ)

Titolo internazionale: Astra Lost in Space

Genere: serie tv – avventura, fantascienza, shounen, spazio

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Tratto: dal manga “Astra Lost in Space” di Kenta Shinohara

Director: Masaomi Ando

Series Composition: Norimitsu Kaihō

Character design: Keiko Kurosawa

Music: Masaru Yokoyama, Nobuaki Nobusawa

Studios: Lerche

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Tanoshimi no Sekai.

Sigle:

Opening

“star*frost” by nonoc

Ending

“Glow at the Velocity of Light” by Riko Azuna

Trailer



TRAMA

In un futuro prossimo si può viaggiare tranquillamente nello spazio e anche fare delle gite, come capita ad una classe del liceo Caird. Ma giunti sul posto, una misteriosa sfera di luce teletrasporta nove dei studenti nello spazio aperto.

Sopravvissuti solo grazie ai caschi e alle tute spaziali che indossavano, il gruppo riesce a raggiungere una nave spaziale alla deriva, abbandonata e vuota, che si chiama Astra.

I ragazzi iniziano così una lungo viaggio nello spazio per tornare a casa, dove però incontreranno anche nuovi pianeti ed alieni, ma dovranno anche andare daccordo tra loro.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Inori Minase – Aries Spring

Yoshimasa Hosoya – Kanata Hoshijima

Hina Kino – Funicia Raffaëlli

Kouki Uchiyama – Ulgar Zweig

Nobunaga Shimazaki – Charce Lacroix

Risae Matsuda – Luca Esposito

Saori Hayami – Yun-Hua Lu

Shunsuke Takeuchi- Zack Walker

Tomoyo Kurosawa – Quitterie Raffaëlli

OPERE RELATIVE

Manga

– Astra Lost in Space

