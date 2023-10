anime – SHY – di Masaomi Ando

0 0 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Shy – (シャイ)

Titolo internazionale: Shy

Genere: serie tv – azione, fantascienza, supereroi

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 2 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2023

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: martedì alle 00:00 (JST)

Tratto: dal manga “Shy” di Bukimi Miki.

Director: Masaomi Ando

Series Composition: Yasuhiro Nakanishi

Script: Yasuhiro Nakanishi

Character design: Akihiro Sueda, Risa Takai

Music: Hinako Tsubakiyama

Studios: 8bit

Titolo in Italia: Shy

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Shiny Girl” by MindaRyn

Trailer



TRAMA

In un presente alternativo le guerre sono finite grazie ai supereroi, che mantengono la pace mondiale. C’è n’è uno rappresentativo per ogni nazione; dotato di braccialetti che gli permettono di trasformare l’ aspetto da civile a eroe, e di comunicare in qualsiasi lingua. Ma ben presto queste figure sono diventate anche celebrità, e le loro azioni sono sempre sotto gli occhi dei riflettori, e suscitano accesi dibattiti sui social.

L’ansiosa e impacciata Teru è “Shy”, l’eroina che rappresenta il Giappone. Per quanto ami il suo ruolo, non si sente abbastanza forte ed è sempre sotto pressione. A sostenerla i colleghi Stardust, Century, Lady Black, Mian Long e la sua mentore e amica Spirit.

DOPPIATORI

Shino Shimoji – Teru Momijiyama/SHY

Ayumu Mur-e – Ming Ming Li/Meng Long

Kikuko Inoue – Uni-Lord

Mamiko Noto – Pepesha Andrianov/Spirits

Miyuki Saw-hiro – Tzveta

Mutsumi Tamura – Stigma

Nao Tōyama – Iko Koishikawa

Rina Hidaka – Kufufu

