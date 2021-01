anime – SWORD OF THE STRANGER – di Masahiro Ando

Vota! [Totale: 0 Media: 0 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Byron

SCHEDA

Titolo originale: Stranger: Mukou Hadan – (ストレンヂア -無皇刃譚-)

Titolo internazionale: Sword of the Stranger

Genere: film d’animazione – azione, storico

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Durata: 1 hr. 43 min.

Anno di uscita in Giappone: Settembre 2007

Tratto: storia originale

Director: Masahiro Ando

Series Composition: Masahiro Ando

Character design: Tsunenori Saito

Music: Naoki Satō

Studios: Bones

Titolo in Italia: Sword of the Stranger

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Trasmissione tv online: in streaming su VVVVID anche doppiato

Trasmissione tv: Rai 4

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Dynit

Sigle:

Ending Theme

“Ihojin no Yaiba (End Credits Ver.)” by Naoki Sato

Trailer originale



TRAMA

Periodo Sengoku. Kotaro e il suo cane vengono salvati da “Senza Nome”, un ronin che ha fatto voto di non usare più la propria spada dopo… quel giorno.

Kotaro è ricercato dall’imperatore cinese, e per proteggersi dai sicari capitanati da Byakuran, assume Senza Nome come guardia del corpo.

DOPPIATORI

Direzione del doppiaggio: Maria pia di Meo

Doppiatori italiani

Fabio Boccanera – Senza Nome

Monica Bertolotti – Kotaro

Fabrizio Pucci – Raro

Paolo Marchese – Shogen

Roberto Draghetti – Shoan

Bruno Alessandro – Feudatario

Fabrizio De Flaviis – Jurota

Flavio Aquilone – Fugo

Gianni Musy – Byakuran

Gilberta Crispino – Mokuyu

Roberto Certoma’ – Messaggero

Veronica Puccio – Mockubo

Vittorio Stagni – Gohei

