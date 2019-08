anime – ARABURU KISETSU NO OTOME DOMO YO. (O Maidens in Your Savage Season) – di Masahiro Ando, Takuro Tsukada

A cura di M.

Titolo originale: Araburu Kisetsu no Otomedomo yo. – ( 荒ぶる季節の乙女どもよ。) – Araoto

Titolo internazionale: O Maidens in Your Savage Season

Genere: serie tv – scolastico, sentimentale, shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 7 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2019 – in corso

Tratto: dal manga “Araburu Kisetsu no Otome-domo yo.” di Okada Mari e Emoto Nao.

Director: Masahiro Ando, Takuro Tsukada

Series Composition: Mari Okada

Character design: Kaori Ishii

Music: Moe Hyūga

Studios: Lay-duce

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Omnivium ed Owari Subs.

Sigle:

Opening

“Otome Domo yo.” by CHiCO with HoneyWorks

Ending

“Yume Cinderella” by Momo Asakura

Trailer



TRAMA

La lettura di un testo un po’ spinto diventa l’occasione, per le partecipanti del club di letteratura di un liceo, per parlare di sesso. Le studentesse sono nella pubertà, in quella fase in cui non si è più bambine ma non si è nemmeno adulte, in cui si comincia ad avere curiosità sui maschi ma c’è anche tanta vergogna.

All’argomento ogni ragazza (Rika, Kazusa, Niina, Hitoha, Momoko) reagisce in modo diverso, e la serie segue i loro percorsi di crescita.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Chika Anzai – Niina Sugawara

Hiyori Kono – Kazusa Onodera

Momo Asakura – Momoko Sudō

Shimba Tsuchiya – Izumi Norimoto

Sumire Uesaka – Rika Sonezaki

Tomoyo Kurosawa – Hitoha Hongō

Haruka Tomatsu – Sonoe Jūjō

Jun Fukuyama – Tomoaki Yamagishi

Natsuki Hanae – Satoshi Sugimoto

Shunsuke Sakuya – Hisashi Saegusa

Yūya Hirose – Shun Amagiri

RECENSIONI

