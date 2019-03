A cura di JapanLove98

SCHEDA

Titolo originale: Itsudatte Bokura no Koi wa 10 cm Datta. – (いつだって僕らの恋は10センチだった。)

Traduzione letterale: Il nostro amore è stato sempre separato a 10 centimetri.

Titolo internazionale: Our love has always been 10 centimeters apart.

Genere: serie tv – shoujo, commedia, drammatico, romantico, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2017

Tratto: storia originale

Director: Takurou Tsukada

Series Composition: Tatsuma Minamikawa

Character design: Kentaro Tokiwa, Maki Fujii

Music: Hiroshi Kamiya, Yuki Kaji

Studios: Lay-duce

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Rakuen Subs.

Sigle:

Sigla iniziale:

“Non-Fantasy (ノンファンタジー)” di LIP x LIP

Sigle finali:

1. “Tokyo Winter Session” di HoenyWorks feat. Yuu Setoguchi (eps 1-5)

2. “Re:Hatsukoi no Ehon” di Miou Aida (CV: Aki Toyosaki) (ep 6)

Trailer



TRAMA

I protagonisti di questo anime sono Miou Aida e Haruki Serizawa. Miou è il vicepresidente del club di arte, e Haruki fa parte del club cinematografico; nonostante la timidezza di Miou, i due fanno amicizia e scoprono di condividere la stessa passione per l’arte.

Tutti i loro amici li considerano una coppia, cosa che vista da fuori è molto naturale, ma gli altri non sanno che i due non riescono in un nessun modo a dichiararsi l’uno all’altro e che hanno sempre quei 10 cm che li dividono; inoltre si verrà a conoscenza di un passato pieno di dolori per entrambi i protagonisti.

IMMAGINI clicca per ingrandire

CURIOSITÀ

– L’anime fa parte di una serie di storie prodotte dai Vocaloid HoneyWorks per pubblicizzare le loro canzoni. Infatti, l’anime e i due film fanno parte della “Confession Executive Committee: Love Series” (Kokuhaku Jikkō Iinkai ~Ren’ai Series~)

– Gli altri due film si chiamano: Zutto Mae Kara Suki Deshita e Suki ni Naru Sono Shunkan o; sono stati prodotti e rilasciati nel 2016.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Miou Aida: Aki Toyosaki

Haruki Serizawa: Kenichi Suzumura

Akari Hayasaka: Kana Asumi

Yuu Setoguchi: Hirishi Kamiya

Natsuki Enomoto: Haruka Tomatsu

Souta Mochizuki: Yuki Kaji

Saku Akechi: Hikaru Midorikawa

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Kokuhaku Yokou Renshuu Series

Anime

– Zutto Mae kara Suki deshita – film d’animazione

– Suki ni Naru Sono Shunkan o. – film d’animazione

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.