SCHEDA

Titolo originale: Texhnolyze – (テクノライズ)

Titolo internazionale: Texhnolyze

Genere: serie tv – azione, drammatico, fantascienza, mistero, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Numero episodi: 22 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Settembre 2003

Tratto: storia originale

Director: Hiroshi Hamasaki

Series Composition: Chiaki J. Konaka

Character design: Shigeo Akahori

Music: Hajime Mizoguchi, Keishi Urata

Studios: Madhouse

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub The Supremes.

Sigle:

Opening Theme:

“Guardian Angel ” by Juno Reactor

Ending Theme:

1: “Tsuki no Uta” by Gackt (eps 1-21)

2: “Walking Through the Empty Age” by Yoko Ishida (ep 22)

TRAMA

In un mondo post-apocalittico, Lux è una città sotterranea, cupa e violenta, dove detta legge una organizzazione criminale chiamata “L’Organo”, ma altre fazioni vorrebbero il potere, e hanno dato via ad una sorta di guerra civile. Nella cittadina è anche presente il commercio delle Texhnolyze, delle protesi che sono in grado di sostituire qualsiasi arto, molto usate in quanto le mutilazioni sono quasi all’ordine del giorno.

In questo caos, si muovono di due protagonisti: Ichise, un ragazzao taciturno a cui hanno sostituito gli arti mancanti con i Texhnolyze, e Ran, una ragazza che riesce a prevedere il futuro, ma che, come dice più volte, non vorrebbe più vedere in cosa si sta tramutando l’umanità.

CURIOSITÀ

– “Texhnolyze” è stato proiettato al Future Film Festival a Bologna nel 2006 (sub ita), inoltre il primo episodio è stato trasmesso nello stesso anno su Mtv (sempre sub ita); ma alla fine la serie non è stata tradotta da nessun editore nostrano.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Satoshi Haga – Ichise

Shizuka Itou – Ran

Hiroshi Tsuchida – Kaego Oonishi

Jouji Nakata – Motoharu Kimata

Kajiro Tanaka – Kano

Kumi Sakuma – Michiko Kouda

Mitsutoshi Okada – Haru

Shinya Kitade – Shinji

Shizumi Niki – Eriko Kaneda

Takashi Inoue – Kazuo Yoshii

Takehiro Koyama – Gabe’s Elder

