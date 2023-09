anime – BLADE OF THE IMMORTAL – di Hiroshi Hamasaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Mugen no Juunin: Immortal – (無限の住人-IMMORTAL-)

Titolo internazionale: Blade of the Immortal

Genere: serie tv – azione, avventura, arti marziali, drammatico, storico, soprannaturale

Target: seinen

Rating: adatto ad un pubblico adulto (molta violenza)

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre 2019 a Marzo 2020

Rete tv giapponese: Amazon Prime Video (streaming)

Tratto: dal manga “L’Immortale” di Hiroaki Samura.

Director: Hiroshi Hamasaki

Series Composition: Makoto Fukami

Script: Kenzen (11 episodes) Makoto Fukami (13 episodes)

Character design: Shingo Ogiso

Music: Eiko Ishibashi

Studios: LIDENFILMS

Titolo in Italia: Blade of the Immortal

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Amazon Prime Video, solo sottotitolato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Amazon Prime Video

Sigle

Opening:

“Survive of Vision” by Kiyoharu

Trailer (presenza di violenza)



TRAMA

Per vendicarsi dell’assassinio dei suoi genitori, Asano Rin assume un samurai di nome Manji per sconfiggere i loro aguzzini, spadaccini e membri del clan Itto-ryu. Ma l’uomo non è una persona normale… è immortale. Manji ha infatti il corpo invaso da un parassita che cura tutte le sue ferite e lo fa uscire vincitore da qualsiasi scontro, eppure lui sta cercando di liberarsene per tornare umano.

Inizia così l’avventura dell’uomo che non muore mai, e della ragazza che ha giurato di vivere solo per vendetta.

P.S. esiste un’altra serie tv del 2008, ma è una cosa a parte, dato che qua ricominciano la storia da capo.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Ayane Sakura – Rin Asano

Kenjiro Tsuda – Manji

OPERE RELATIVE

Manga

– L’Immortale – opera capostipite

– L’Immortale: Il libro di Bakumatsu – spinoff

Anime

– Mugen no Juunin – serie tv (2008)

Live action

– L’Immortale – film live

Romanzo

– L’immortale: il mostro dalla maschera d’argento

LINK inerenti alla serie

Materiale su “L’Immortale” presente sul sito:

Altre opere di Hiroshi Hamasaki presenti sul sito:

RECENSIONI