anime – DRUG STORE IN ANOTHER WORLD – di Masafumi Sato

SCHEDA

Titolo originale: Cheat Kusushi no Slow Life: Isekai ni Tsukurou Drugstore – ( チート薬師のスローライフ~異世界に作ろうドラッグストア~)

Titolo internazionale: Cheat Pharmacist’s Slow Life: Making a Drugstore in Another World – Drug Store in Another World: The Slow Life of a Cheat Pharmacist

Genere: serie tv – commedia, harem, fantasy, isekai

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: dal 7 luglio 2021 al 22 settembre 2021

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: mercoledì alle 22:00 (JST)

Tratto: Light Novel

Director: Masafumi Sato

Series Composition: Hiroko Kanasugi

Script: Daisuke Watanabe (eps 5, 10) Hiroko Kanasugi (6 episodes) Nozomu Oshima (eps 6-7) Saeka Fujimoto (eps 4, 9)

Character design: Etsuko Sumimoto

Music: Tomoki Kikuya

Studios: EMT Squared

Titolo in Italia: Drug Store in Another World – The Slow Life of a Cheat Pharmacist

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sottotitolato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia (solo streaming)

Sigle:

Opening

“Kokoro Hayaru” by Akane Kumada

Ending

“Mainichi Kashimashi Pharmacy” by Risae Matsuda & Akane Kumada with Jun Fukushima

Trailer



TRAMA

Nella città di Kalta, Reiji gestisce una farmacia dove vende pozioni, elisir e rimedi per ogni tipo di creatura, che prepara lui stesso. L’uomo però ha un piccolo segreto: viene dal nostro mondo, e dopo essere stato schiavizzato per anni dalla ditta in cui lavorava, ora vuole solo una vita tranquilla.

Peccato che la sua dolce routine venga spesso interrotta da una ragazza lupo rumorosa, e dal fantasma che infesta l’edificio dove ha il negozio.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Jun Fukushima – Reiji Kirio

Akane Kumada – Mina

Fumiko Uchimura – Garou Ejiru

Mariko Hig-hiuchi – Annabel

Risae Matsuda – Noella

Saori Ōnishi – Vivi

Satsumi Matsuda – Elaine

Seika Hirose – Paula

