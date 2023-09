anime – BACK STREET GIRLS: GOKUDOLLS – di Chiaki Kon

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Back Street Girls: Gokudolls – (バックストリートガールズ)

Titolo internazionale: Back Street Girls: Gokudolls

Genere: serie tv – comico, humor nero, musica

Rating: adatto ad un pubblico adulto (per gli argomenti trattati)

Numero episodi: 10 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2018

Rete tv giapponese: Netflix

Tratto: manga “Back Street Girls – Washira Idol Hajimemashita.” di Jasmine Gyuh.

Director: Chiaki Kon

Series Composition: Susumu Yamakawa

Script: Susumu Yamakawa

Music: Gesshoku Kaigi

Studios: J.C.Staff

Titolo in Italia: Back Street Girls: Gokudolls

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix, anche doppiato in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Opening

“Gokudoll Music” by Gokudolls Nijigumi

TRAMA

Tre giovani yakuza (cioè membri della mafia giapponese) combinano un grande guaio. Quando corrono a scusarsi con il capo, lui gli dà una scelta: o pagare il loro errore con la vita, o cambiare sesso e diventare donne!

Dopo un anno di transizione, vengono costretti a esibirsi come idol per fare soldi per il loro boss, che gli/le sfrutta senza pietà.

Ma le abitudini sono dure a morire, e i tre si comportano in modo tutt’altro che femminile.

DOPPIATORI

Italia

Dubbing Studio: VSI Rome

Chiara Francese – Aily Yamamoto

Elisa Giorgio – Mari Tachibana

Giulia Bersani – Chika Sugihara

Omar Maestroni – Kazuhiko Sugihara

Ruggero Andreozzi – Ryû Tachibana

Valerio Amoruso – Kentaro Yamamoto

Paolo De Santis – Mandarin Kinoshita

Pietro Ubaldi – Boss Inugane

Giappone

Daisuke Ono – Kentaro Yamamoto

Yuka Nukui – Airi Yamamoto

Hikaru Akao – Chika Sugihara

Kazuyuki Okitsu – Kazuhiko Sugihara

Kaori Maeda – Mari Tachibana

Satoshi Hino – Ryū Tachibana

