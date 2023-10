anime – FRIEREN: BEYOND JOURNEY’S END – di Keiichiro Saito

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Sousou no Frieren – (葬送のフリーレン)

Titolo internazionale: Frieren: Beyond Journey’s End – Frieren at the Funeral

Genere: serie tv – avventura, fantasy, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 5 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2023 – in corso

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 23:00 (JST)

Tratto: manga “Frieren, oltre la fine del viaggio“.

Director: Keiichiro Saito

Series Composition: Tomohiro Suzuki

Character design: Reiko Nagasawa

Music: Evan Call

Studios: Madhouse

Titolo in Italia: Frieren: Beyond Journey’s End

Anno di pubblicazione in Italia: Ottobre 2023

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll – annunciato anche il doppiaggio in italiano

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

“Yusha” by YOASOBI

Ending

“Anytime Anywhere” by milet

Trailer



TRAMA

La maga elfica Frieren ha passato dieci anni a combattere demoni con Himmel l’Eroe, Heiter il Sacerdote ed Eisen il guerriero nano. Fino a quando sono riusciti proprio ad uccidere il loro Re, donando un periodo di pace agli umani.

Ma alla fine delle loro avventure, Frieren comincia a pensare seriamente alla vita. Lo scorrere del tempo è diverso per gli elfi, così lei vivrà ancora per secoli, mentre i suoi compagni moriranno molto prima. Così inizia un nuovo viaggio, ma con un’allieva.

DOPPIATORI

Atsumi Tanezaki – Frieren

Atsuko Tanaka – Flamme

Chiaki Kobayashi – Stark

Hiroki Tōchi – Heiter

Hiroki Y-umoto – Qual

Kana Ichinose – Fern

Nobuhiko Okamoto – Himmel

Yōji Ueda – Eisen

RECENSIONI