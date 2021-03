manga – SOUSOU NO FRIEREN (Frieren: Beyond Journey’s End) – di Kanehito Yamada, Tsukasa Abe

4.5 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Sousou no Frieren – (葬送のフリーレン)

Titolo internazionale: Frieren: Beyond Journey’s End – Frieren at the Funeral

Autore: storia di Kanehito Yamada, disegni di Tsukasa Abe

Genere: avventura, drammatico, fantasy, slice of life

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2020 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 4 (in corso)

In Italia: inedito

TRAMA

La storia di Frieren si apre dove molte si concludono: con la vittoria sul re dei demoni, e il ritorno trionfale alla capitale del regno. Lei, potente maga, viene festeggiata assieme ai suoi compagni: Himmel il paladino eroico, Eisen il guerriero, e Heiter il sacerdote. Ma mentre questi ultimi sono umani, lei è un’elfa, con una aspettativa di vita enorme rispetto alla loro.

Durante la celebrazione per la loro vittoria, nel cielo comincia ad esserci un bellissimo spettacolo di meteore, che si vede solo una volta ogni 50 anni. Il gruppo si divide, ma promette di rivedersi per ammirare ancora le stelle cadenti assieme.

Passa il tempo, e Frieren ritorna alla città per mantenere la parola data. Ma mentre lei è ancora uguale e giovane, i suoi compagni sono molto invecchiati. La morte successiva di uno di loro e il rispettivo funerale, farà riflettere l’elfa profondamente sulla sua vita. E sarà l’inizio di un lungo viaggio… assieme ad un’allieva.

