manga – LA TAVERNA DI MEZZANOTTE: TOKYO STORIES – di Yaro Abe

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Shinya Shokudou – (深夜食堂)

Titolo internazionale: Midnight Diner

Autore: Yaro Abe

Genere: cucina, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006 – in corsoo

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Original

Volumi: 27 (in corso)

Titolo in Italia: La taverna di mezzanotte – Tokyo Stories

Anno di pubblicazione in Italia: 2020 – in corso

Casa Editrice italiana: Bao Publishing

l’edizione italiana raccoglie due volumi originali alla volta (300 pagine), con tavole iniziali a colori, e sovraccoperta. Prezzo: 17,00€

Traduzione: Prisco Oliva

Volumi: 8 (in corso)

TRAMA

A Tokyo, in un vicoletto del quartiere di Shinjuku, c’è una taverna davvero singolare. Apre a mezzanotte e chiude alle 7 del mattino, e praticamente non esiste un menù, ma il cuoco prepara al momento qualunque piatto il cliente voglia, a patto di avere gli ingredienti già in cucina.

Il manga presenta un insieme di storie delle persone che si fermano al ristorante, e rivestono molta importanza i vari cibi che scelgono di ordinare, in quanto hanno sempre un legame con il vissuto del cliente.

OPERE RELATIVE

Live action

– Midnight Diner: Tokyo Stories – telefilm

