manga – IL DIARIO OSCURO – di Haruichi Furudate

Titolo originale: Kiben Gakuha, Yotsuya Senpai no Kaidan – (詭弁学派、四ッ谷先輩の怪談。)

Autore: Haruichi Furudate

Genere: drammatico, horror, psicologico, scolastico

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Il Diario Oscuro

Anno di pubblicazione in Italia: 2019

Casa Editrice italiana: GP

edizione a 5,90 €

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Makoto è disperata perchè la sua migliore amica Hinano è scomparsa; e nella loro città sono state uccise tre ragazzine in modo inquietante: a ciascuna di loro è stato portato via un arto, sostituito con il pezzo di una bambola.

Pur di ritrovarla Makoto decide di chiedere aiuto al misterioso Yotsuya Senpai, colui a cui è riservato un banco vuoto della sezione 2A ,ma che non si è mai visto a lezione. Una delle classiche leggende scolastiche, praticamente: un fantasma. Come sempre dietro ad ogni leggenda c’è un fondo di verità: Yotsuya Senpai esiste, non è come la ragazza se lo immaginava, e aiuterà Makoto aprendo il suo inquietante diario: ma tutto ha un prezzo…

