manga – ANKOKU SHINWA: IL MITO OSCURO – di Daijiro Morohoshi

SCHEDA

Titolo originale: Ankoku Shinwa – (暗黒神話)

Titolo internazionale: Myth of Darkness – The Dark Myth

Autore: Daijiro Morohoshi

Genere: avventura, drammatico, horror, mistero, mito, soprannaturale

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1976

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Ankoku Shinwa – Il mito oscuro

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: Dynit

edizione grande a 19,90 €

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Mostruosità e antichi dei si risvegliano dopo un sonno di secoli. A Takeshi, 13 anni e con una cicatrice a forma di serpente sulla spalla, spetta decidere da che parte stare: salvare il mondo o portarlo alla distruzione finale?

