manga – AQUARION: LA LEGGENDA DEL FUTURO (Sousei no Aquarion: Mirai shinwa) – di Masamune Takahashi

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Sousei no Aquarion: Mirai shinwa – (創聖のアクエリオン 未来神話)

Titolo internazionale: Aquarion: Mirai Shinwa

Autori: disegni di Masamune Takahashi, soggetto originale di Shoji Kawamori

Genere: azione, fantascienza, mecha, ecchi, psicologico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone:

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Tratto: spinoff della serie tv “Aquarion”

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Aquarion: la leggenda del futuro

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione con sovracopertina, a 5,00 €

Traduzione: Raffaele Manzo

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Spinoff dell’anime (che bisogna vedere per capire la storia), questo volume unico racconta le storie dei piloti ausiliari dell’Aquarion, di quei personaggi cioè occupano un ruolo del tutto secondario dell’opera principale.

OPERE RELATIVE

Anime

– Aquarion – serie tv – opera capostipite

– Aquarion Evol – serie tv

– Aquarion Logos – serie tv

– Sousei no Aquarion: Uragiri no Tsubasa – oav

– Sousei no Aquarion: Taiyou no Tsubasa – oav

– Sousei no Aquarion Evol oav – oav

– Aquarion – Wings of Genesis – film d’animazione

Manga

– Sousei no Aquarion – Kokuu no tenshi

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Aquarion” presente sul sito:

RECENSIONI

