manga – HARU HANA – di Yuana Kazumi

SCHEDA

Titolo originale: Haru Hana – (ハルハナ)

Titolo internazionale: Haru Hana

Autrice: Yuana Kazumi

Genere: commedia, sentimentale, scolastico

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2004

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Haru Hana

Anno di pubblicazione in Italia: 2006

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a 3,90 €

Traduzione: Keiko Ichiguchi

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Yamada Hana, che è appena arrivata a Tokyo per frequentare il liceo, ha una strana allergia: basta che un ragazzo la tocchi, per farle venire una brutta orticaria, che va via solo se lei si calma e beve il the!

La sorella maggiore la costringe a lavorare, dopo la scuola, presso un centro di massaggi, gestito da due bei ragazzi: il capo, che è anche simpatico, e Haru, un suo compagno di classe non proprio cordiale, ma che ha il dono di aiutare le persone con il tocco delle sue mani.

Quando il capo scopre che è Hana è molto brava a suonare il violino, le propone di farlo con i clienti, intanto che Haru massaggia. Inizia così il duo “Haru Hana” che ha successo con le clienti del centro estetico, ma nel privato i due bisticciano di continuo!

RECENSIONI

