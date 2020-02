manga – RUMIC WORLD – di Rumiko Takahashi

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Rumic World – (るーみっくわーるど)

Titolo internazionale: Rumic World Trilogy

Autrice: Rumiko Takahashi

Genere: avventura, slice of life, raccolta di racconti

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1978 – 1983

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Rumic World

Anno di pubblicazione in Italia: 1997

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione economica, a 2,60 €

Traduzione: Monica Malavasi

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

Raccolta di storie brevi della mangaka Rumiko Takahashi, pubblicate su varie riviste in un arco di tempo che va dal 1978 al 1984, riunite successivamente in tre volumi (3 storie sono state poi trasformate in anime).

Una dell più interessanti è “Oltre le fiamme”, che è anche una sorta di prova di Inuyasha (anche se ha poi uno sviluppo diverso). Una ragazza ha il potere di viaggiare nel tempo quando viene a contatto con il fuoco, e per colpa di questo potere si ritroverà nel Giappone feudale.

OPERE RELATIVE

Anime

– Warau Hyouteki – oav

– The Choujo – oav

– Fire Tripper – oav

RECENSIONI

