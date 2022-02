manga – A CENA CON LA STREGA (Majo to Dinner) – di Rumiko Takahashi

3 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Han.

SCHEDA

Titolo originale: Majo to Dinner – (高橋留美子傑作集 魔女とディナー)

Titolo internazionale: Majo to Dinner

Autrice: Rumiko Takahashi

Genere: raccolta di racconti, commedia, slice of life

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Original

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: A cena con la strega

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Casa Editrice italiana: Star Comics

edizione a 7,00 €

Traduzione: Manuela Capriati

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Volume unico con 6 storie diverse, autoconclusive, disegnate dall’autrice tra il 2012 e 2017.

Bellissime donne che in apparenza non ingrassano, medicinali miracolosi che fanno tornare giovani, rapporti coniugali non sempre idilliaci, e tanto altro ancora…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Rumiko Takahashi presenti sul sito:

RECENSIONI