manga – HELCK – di Nanaki Nanao

Scheda a cura di Marichan.

SCHEDA

Titolo originale: Helck – (ヘルク)

Titolo internazionale: Helck the hero

Autrice: Nanaki Nanao

Genere: avventura, azione, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – 2017

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Ura Sunday

Volumi: 12 (concluso)

Titolo in Italia: Helck

Anno di pubblicazione in Italia: 2022 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

edizione con sovracopertina, a 6,50 €

Traduzione: Milena Russo

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Il Re dei Demoni è stato sconfitto da un eroe, e mentre la gente festeggia, i demoni decidono di organizzare un torneo per trovare un nuovo sovrano. Alle selezioni si presenta un umano forte e muscoloso di nome Helck, che si è unito alla competizione affermando di voler distruggere tutti gli umani.

Ma una demonessa di alto livello, Red Vamirio, non si fida di lui, e inizia ad indagare sulle sue vere intenzioni.

OPERE RELATIVE

Anime

– Helck – serie tv (annunciata)

