anime – HELCK – di Tatsuo Sato

SCHEDA

Titolo originale: Helck – (ヘルク)

Titolo internazionale: Helck the hero

Genere: serie tv – avventura, azione, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 6 – in corso (previsti 24)

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2023 – in corso

Rete tv giapponese: Nippon Television Network

Trasmissione: mercoledì alle 01:29 (JST)

Tratto: dal manga “Helck” di Nanaki Nanao.

Director: Tatsuo Sato

Script: Mitsutaka Hirota, Toshizo Nemoto

Character design: Yoshinori Deno

Music: Yoshihisa Hirano

Studios: Satelight

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

“It’s My Soul” by Hiroki Nanami

Ending

“Statice” by saji

Trailer



TRAMA

Dopo che il Signore dei Demoni è stato uccido da un eroe umano la pace ha invaso il mondo terrestre, mentre i demoni nel loro regno hanno iniziato un grandioso torneo per trovare il loro nuovo sovrano.

Ma uno dei più forti candidati, che sta sbaragliando gli altri, è Helck… un umano. L’uomo, muscoloso e sempre sorridente (anche in modo un po’ inquietante), afferma di odiare la sua stessa gente. Ma la demone Vermilio decide di indagare sul suo conto e scoprirne il passato. E’ una spia, o davvero Helck vuole sterminare la sua stessa razza?

DOPPIATORI

Katsuyuki Konishi – Helck

Mikako Komatsu – Vermilio

Aimi – Iris

Akira Ishida – Hon

Atsushi Miyauchi – Rafaed

Daisuke Hirakawa – Mikaros

Haruka Shiraishi – Isuta

Hiroki Nanami – Edil

Hiroyuki Yoshino – Kenros

OPERE RELATIVE

Manga

– Helck – opera capostipite

– Iken Senki Volundio – sequel

LINK relativi all’opera

Altre opere di Tatsuo Sato presenti sul sito:

