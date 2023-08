anime – KATANA MAIDENS: TOJI NO MIKO – di Koudai Kakimoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Toji no Miko – (刀使ノ巫女)

Titolo internazionale: Sword User Shrine Maiden – The Shrine Maiden Swordwielders – Katana Maidens: Toji no Miko

Genere: serie tv – azione, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2018

Rete tv giapponese: AT-X

Trasmissione: venerdì alle 21:30 (JST)

Tratto: storia originale

Director: Koudai Kakimoto

Series Composition: Tatsuya Takahashi

Script: Kurasumi Sunayama (5 episodes) Masahiro Okubo (eps 10, 16) Takashi Aoshima (7 episodes) Tatsuya Takahashi (10 episodes)

Character design: Yuko Yahiro

Music: Yukari Hashimoto

Studios: Gokumi

Titolo in Italia: Katana Maidens: Toji no Miko

Anno di pubblicazione in Italia: 2018

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll, sub ita

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle:

Opening

1: “Save You Save Me” by Kaede Hondo, Saori Ōnishi, Azumi Waki, Hina Kino, Risae Matsuda, & Eri Suzuki

2: “Shinkakei Colors” by Kaede Hondo, Saori Oonishi, Azumi Waki, Hina Kino, Risae Matsuda, & Eri Suzuki

Ending

1: “Kokoro no Memoria” by Kaede Hondo, Saori Ōnishi, Azumi Waki, Hina Kino, Risae Matsuda, and Eri Suzuki

2: “Mirai Epilogue” by Kaede Hondo, Saori Oonishi, Azumi Waki, Hina Kino, Risae Matsuda, & Eri Suzuki

Trailer



TRAMA

Il Giappone è minacciato da mostri noti come Aradama, e fin dai tempi più antichi sono fronteggiati da ragazze armate di katana, chiamate Toji. Al giorno d’oggi, queste ragazze hanno a disposizione ben 5 scuole/tempio, dove vengono istruite non solo sull’uso della spada, ma anche delle tecniche di combattimento moderne.

L’apprendista Kanami Etou viene sorprendentemente scelta per rappresentare il suo istituto in uno speciale torneo tra Toji, ma la sfida nasconde una trappola.

DOPPIATORI

Kaede Hondo – Kanami Etou

Saori Ōnishi – Hiyori Jujo

Ami Koshimizu – Yuzuki Sōraku

Asami Seto – Yukari Origami

Ayako Kaw-umi – Akane Origami

Azumi Waki – Mai Yanase

M.A.O – Suzuka Konohana

OPERE RELATIVE

Manga

– Toji no Miko (uscito dopo l’anime)

Anime

– Katana Maidens: Mini Toji – serie tv

– Katana Maidens: Tomoshibi – oav

