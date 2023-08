anime – SPACE ADVENTURE COBRA THE MOVIE – di Osamu Dezaki

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Space Adventure Cobra – (SPACE ADVENTURE コブラ)

Titolo internazionale: Space Adventure Cobra: The Movie

Genere: film d’animazione – avventura, azione, drammatico, fantascienza, pulp

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 100 minuti

Anno di uscita in Giappone: Luglio 1982 – (negli anni 2000′ è uscito in versione restaurata e rimasterizzata)

Tratto: dal manga “Space Adventure Cobra” di Buichi Terasawa.

Director: Osamu Dezaki

Script: Buichi Terasawa, Haruya Yamazaki

Character design: Akio Sugino, Shinji Otsuka

Music: Osamu Shōji

Studios: Tokyo Movie Shinsha

Titolo in Italia: Space Adventure Cobra: The Movie

Anno di pubblicazione in Italia: uscito in vhs negli anni 80′, poi nel 2002 in tv e dvd

Trasmissione tv: Man-Ga (Sky)

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Opening

“Daydream Romance” by Shigeru Matsuzaki

Ending

“Stay” by Eve

TRAMA

Galassia, nel futuro: si incontrano per caso la cacciatrice di taglie Jane e Cobra, un famigerato pirata spaziale. Lei avrebbe il compito di catturarlo – sulla testa dell’uomo pende una taglia enorme – ma invece la ragazza chiede l’aiuto di Cobra per salvare sua sorella Catherine dalle grinfie di Cristal Boy, capo di una spietata Organizzazione.

Jane e Catherine sono le principesse di un pianeta errante, che nasconde un potente segreto.

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Cobra: Marco Balzarotti

Jane: Roberta Gallina Laurenti

Crystal Boy: Sergio Masieri

Lady: Caterina Rochira

Catherine: Dania Cericola

Sandra: Elisabetta Cesone

Dominic: Roberta Federici

Doppiatori originali

Shigeru Matsuzaki – Cobra

Akiko Nakamura – Jane Flower

Goro Mutsumi – Crystal Bowie

Jun Fubuki – Dominique Flower

Toshiko Fujita – Catherine Flower

Yoshiko Sakakibara – Armoroid Lady

