anime – REMI’, LE SUE AVVENTURE (Ie Naki Ko) – di Osamu Dezaki

SCHEDA

Titolo originale: Ie Naki Ko – (家なき子)

scritto anche come “Rittai anime ie naki ko”

Titolo internazionale: Nobody’s Boy Rem

Genere: serie tv – avventura, drammatico, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 51 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1977

Tratto: dal romanzo “Senza Famiglia” (“Sans famille”) di Hector Malot (da cui sono stati tratti anche film e telefilm)

Director: Osamu Dezaki

Series Composition:

Script: Haruya Yamazaki (24 episodes) Keiko Sugie (10 episodes) Tsunehisa Itō (18 episodes)

Character design: Akio Sugino

Music: Takeo Watanabe

Studios: Madhouse, TMS Entertainment

Titolo in Italia: Remì, le sue avventure (prima edizione) Ascolta sempre il cuore Remì (edizione Mediaset)

Anno di pubblicazione in Italia: prima visione del 1979 sulle reti Rai

Trasmissione in tv: reti Rai e reti locali, dal 1979 al 1998.

Nel 1999 Mediaset ne trasmise una nuova edizione dal titolo “Ascolta sempre il cuore Remì”, con una nuova sigla e rifacendone interamente il doppiaggio. Dal 2003 la stessa Mediaset ripropone l’anime con la vecchia sigla del 1979, pur mantenendo il nuovo doppiaggio.

Censura nella trasmissione televisiva: sì, il taglio di qualche scena

Edizione italiana: uscito in Dvd grazie alla cinehollywood, l’edizione è quella con il secondo doppiaggio

Sigle:

Opening

“Ai ni Tsuite” by Masashi Sada

“Sā Aruki Hajime Yō” by Ayako Sawada

Ending

“Harameko Māchi” by Ayako Sawada

“Shiawase no Yokan” by Youca

prima sigla italiana

“Remi le sue avventure” di Giampi Daldello e I ragazzi di Remì

seconda sigla italiana

“Ascolta sempre il cuore Remì” di Cristina D’Avena

TRAMA

Fine 1800, in Francia. Un neonato viene trovato abbandonato in strada dal signore Gerolamo Barberin, che lo adotta e lo chiama “Remì”. Quando il bambino ha 8 anni, il padre resta invalido in seguito a un incidente, così per racimolare dei soldi, a malincuore vende Remì al signor Vitali, che intende farlo lavorare nella sua compagnia artistica ambulante.

Inizia così per Remì un lungo girovagare per paesi e città, passando da momenti lieti ad altri altamente drammatici.

Ma alla fine scoprirà anche chi è la sua vera famiglia.

DOPPIATORI

Remì – 1° edizione: Fabrizio Vidale, 2° edizione: Monica Bonetto

Vitali – 1° edizione: Arturo Dominici, 2° edizione: Enrico Bertorelli

signor Barberin – 1° edizione: Sergio Fiorentini, 2° edizione: Maurizio Trombini

signora Barberin – 1° edizione: Flaminia Jandolo, 2° edizione: Marina Thovez

signora Milligan – 1° edizione: Germana Dominici, 2° edizione: Adele Pellegatta

Mattia – 1° edizione: Fabio Boccanera, 2° edizione: Davide Garbolino

OPERE RELATIVE

Anime

– Remi’ movie – film d’animazione

– Remi – serie tv (remake)

RECENSIONI

