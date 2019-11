anime – RUY, IL PICCOLO CID (Little El Cid no Bouken) – di Fumio Kurokawa

A cura di Sophitia e M.

SCHEDA

Titolo originale: Little El Cid no Bouken – (リトル・エル・シドの冒険)

Titolo internazionale: Adventures of Little El Cid

Genere: serie tv – avventure, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 26 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1984

Tratto: ispirato ad un personaggio storico

Director: Fumio Kurokawa

Script: Kōzō Kusuba

Character design: Shūichi Seki

Studios: coprodotto dalla giapponese Nippon Animation e dalla spagnola BRB Internacional

Titolo in Italia: Ruy, il piccolo Cid

Anno di pubblicazione in Italia: 1983

(è stato trasmesso in Europa un anno prima del Giappone)

Trasmissione in tv: Italia uno, e poi reti regionali

Episodi trasmessi in Italia: dei 26 episodi originali, solo 24 sono arrivati da noi. Mancano proprio i due finali, mai trasmessi nemmeno nelle repliche

Edizione italiana: non uscito in home video da noi

Sigle:

Opening

“Rui Pequeño Cid” by Grupo Nins

sigla italiana

1 – “Ruy il piccolo Cid” di Oliver Onions

2 – “Ruy, il piccolo Cid” di Cristina D’Avena

TRAMA

Serie tv introvabile, e mandata in onda pochissimo sia da Mediaset, sia dalle tv regionali.

Il cartone prende spunto dalla vita (romanzata) di Cid Campeador, condottiero e cavaliere medievale spagnolo, in particolare dalla sua infanzia in Castiglia.

Siamo attorno all’anno 1000, in Spagna. Ruy è figlio del cavaliere Diego, ma vede il genitore poco, dato che l’uomo è troppo impegnato a combattere con il re Ferdinando contro i mori. Il bambino viene mandato in un convento a studiare e a mettersi in riga, dato che è pestifero e testardo, ma Ruy sogna invece imprese eroiche, e di diventare come il padre.

Così un giorno decide di mettersi in viaggio, per imparare ad essere un vero Cid (cavaliere); e inizia così la sua grande avventura.

DOPPIATORI

Paolo Torrisi – Ruy

Daniela Fava – Isabella

Mimmo Craig – Diego

Gianpaolo Rossi – Re Ferdinando

Laura Merli – Louis

Lisa Mazzotti – Lainez

Rossana Bassani – Aunt Juana

Silvana Fantini – Alvar

RECENSIONI

