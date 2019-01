A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Shoukoujo Sara – (小公女セーラ)

Titolo internazionale: A Little Princess Sara

Genere: serie tv – meisaku, drammatico, slice of life, storico

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 46 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1985

Tratto: dal romanzo “La piccola principessa” (“A Little Princess”) di Francis Hodgson Burnett

Director: Fumio Kurokawa

Script: Hidemi Kamata (ep 42) Keiko Mukuroji (eps 16-17, 23) Ryūzō Nakanishi (43 episodes)

Character design: Shunji Saida

Music: Yasuo Higuchi

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Lovely Sara

Anno di pubblicazione in Italia: 1986 (prima trasmissione) poi varie repliche negli anni

Trasmissione in tv: reti Mediaset

Censura nella trasmissione televisiva: no, solo (stranamente, essendo tutti inglesi) il cambio di qualche nome

Edizione italiana: edito in Dvd dalla Dynit

Sigle:

Opening giapponese

“Hana no Sasayaki” by Satoko Shimonari

Ending giapponese

“Himawari” by Satoko Shimonari

Sigla italiana

“Lovely Sara” cantata da Cristina D’Avena

TRAMA

Sara Morris (Sara Crewe nel romanzo) arriva in Inghilterra dall’India con il padre, per andare a studiare in un rinomato collegio dove ci sono solo ragazze di buona famiglia. Sara, che è figlia di un nobile, viene trattata come una piccola principessa, vezzeggiata dalla direttrice per avere dei favori indietro; ma la ragazzina, nonostante la nobiltà, ha un carattere molto buono e dolce, mentre altre sue compagne sono invece dispettose ed altezzose.

Il padre torna in India per occuparsi dei suoi affari, ma poco tempo dopo muore… e Sara rimane sola al mondo, senza parenti e senza soldi. La direttrice del collegio, l’avida e cattiva Miss Minci, decide comunque di tenerla in collegio, e farla lavorare come sguattera gratis.

Così inizia per Sara una nuova vita, completamente diversa e ribaltata rispetto a prima; ma la ragazzina cercherà di non farsi mai prendere dallo sconforto, nonostante i dispetti che le faranno le sue ex compagne.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Dialoghi it.: Fiamma Molinari

Studio dopp. it.: Studio P.V.

Dir. dopp. it.: Enrico Carabelli

Doppiatori italiani

Sara Morris – Patrizia Salmoiraghi

Becky – Donatella Fanfani

Lalla – Daniela Fava

Lavinia – Paola Tovaglia

monsieur Dupont – Pietro Ubaldi

Miss Geltrude Minci – Lia Barbieri

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Lovely Sara” presente sul sito:

Altre opere di Fumio Kurokawa presenti sul sito:

RECENSIONI

