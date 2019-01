A cura di Anne e M.

SCHEDA

Titolo originale: Igano Kabamaru – (伊賀野カバ丸)

Titolo internazionale: Ninja Boy

Genere: serie tv – azione, comico, scolastico, sentimentale, ninja

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1983

Tratto: dal manga “Igano Kabamaru”di Yu Azuki. Nota: Nonostante sia classificato come “shounen” su alcuni siti, il fumetto è stato pubblicato su una rivista shoujo (ovvero “Bessatsu Margaret”)

Director: Tameo Kohanawa

Series Composition: Tokio Tsuchiya

Episode Director: Akinori Nagaoka (4 episodes) Keiji Hayakawa (7 episodes) Mitsuru Hongo (4 episodes) Osamu Inoue (ep 15) Takamitsu Yukawa (Ending Theme) Tameo Kohanawa (OP; 7 episodes) Tsutomu Shibayama (ep 3)

Character design: Akio Hosoya

Music: Toshiyuki Kimori

Studios: Group TAC

Titolo in Italia: Ninja Boy

Anno di pubblicazione in Italia: 1988

Trasmissione in tv: reti locali

Censura nella trasmissione televisiva: sì. Per informazioni sulle scene tagliate, consiglio questo articolo sul sito Serate Otaku.

Edizione italiana: non disponibile per l’home video, e difficile da trovare

Sigle:

Opening

“CIRCUS GAME” by Sugar

Ending

“Suimasen My Love” by Sugar

In Italia sono state usate le sigle originali

TRAMA

Kagemaro, soprannominato “Kabamaru” (“bocca da ippopotamo”) per il grande appetito, è un ragazzo cresciuto dal severo nonno Saizo secondo le antiche tradizioni ninja, in un posto remoto in montagna.

Alla morte del nonno Kabamaru rimane solo al mondo, ma al funerale conosce una signora di nome Ran, arrivata grazie ad una lettera che Saizo le aveva scritto prima di morire, chiedendogli di prendersi cura del nipote.

Così, fatti i bagagli, Kabamaru va a vivere a Tokyo a casa di Ran; e la signora lo iscrive anche al liceo di cui è direttrice, già frequentato da sua nipote Mai. La ragazza è incuriosita da Kabamaru, ma allo stesso tempo trova i suoi modi grossolani e imbarazzanti. Infatti Kagemaro è rimasto spiazzato da un tipo di vita per lui completamente nuovo, e ha a volte delle reazioni strane e comiche.

A scuola poi si fa notare per il suo comportamento eccentrico, e attira subito l’attenzione dei bulli del liceo, ma anche del consiglio studentesco…

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano: VIDEODELTA – Torino

Dialoghi italiani: Nini Boella

Direzione del doppiaggio: Santo Versace

Doppiatori italiani

KABAMARU – LUIGI ROSA

MAI – SONIA MAZZA

HAYATE – DAVIDE GARBOLINO

OPERE RELATIVE

Manga

– Igano Kabamaru

Live action

– Igano Kabamaru – film live

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Tameo Kohanawa presenti sul sito:

Mary e il giardino dei misteri serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.