SCHEDA

Titolo originale: Nils no Fushigi na Tabi – (ニルスのふしぎな旅)

Titolo internazionale: Wonderful Adventures of Nils – Nils Holgersson

Genere: serie tv – kodomo, avventura, fantasy

Rating: adatto a tutti

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1980

Rete tv giapponese: NHK

Tratto: dal romanzo “Il viaggio meraviglioso di Nils Holgersson” di Selma Lagerlöf.

Chief Director: Hisayuki Toriumi

Director:

Fumio Tashiro (eps 44, 47)

Hisayuki Toriumi (8 ep)

Mamoru Oshii (19 ep)

Masami Anno (17 ep)

Mitsuo Kaminashi (8 ep)

Motosuke Takahashi (6 ep)

Yūji Nunokawa (ep 2)

Yukimatsu Ito (4 ep)

Script: Akira Nakahara (10 episodes), Narumitsu Tagushi, Shigemitsu Taguchi (42 ep)

Character design: Toshiyasu Okada

Music: Chito Kawachi

Studios: Studio Pierrot

Titolo in Italia: Nils Holgersson

Anno di pubblicazione in Italia: 1982

Trasmissione in tv: Rai 1

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: non uscito da noi in home video (e difficile da trovare)

Sigle:

sigle originali

opening

“Nils no fushigi na tabi” by Katsumi Kahashi

ending

“Itsumademo tomodachi” by Katsumi Kahashi

sigla italiana

“Nils Holgersson” di I fratelli Grimm

TRAMA

In una fattoria della Svezia, vive Nills, un bambino pestifero e dispettoso, che si diverte a maltrattare gli animali per giocare. Un giorno però, fa un brutto scherzo ad uno gnomo, che con la magia lo punisce rimpicciolendolo fino a farlo diventare alto pochi centimetri.

In questa nuova condizione fisica, Nills acquisisce la facoltà di parlare con gli animali, e quindi comincia a capire quanto male stava facendo. Successivamente il bambino, per errore, finisce in groppa all’oca Martin mentre questo stava scappando dalla fattoria con alcune oche selvatiche, e inizia così con lui un meraviglioso viaggio.

DOPPIATORI

Nils Holgersson – Corrado Conforti

Martin – Nino Scardina

Akka – Sergio Gibello

Carrot – Fabrizio Mazzotta

Siri – Mara Landi

Ingrid – Elena Magoia

Lasse – Gastone Pescucci

Smirre – Renato Montanari

Holger Nilsson- Sandro Sardone

Taloro – Luciana Luppi

Zanco – Franco Borrelli

Gunnar – Renato Montanari

Gusta – Franco Borrelli

Dolcepiuma – Luciana Luppi

Asa – Georgia Lepore

Madre di Nils – Luciana Luppi

Mats – Massimo Corizza

Gnomo – Willy Moser

Gorgo – Rori Manfredi

Ermenrich – Elena Magoia

Pelogrigio – Oreste Baldini

Frumle Drumle – Marco Guadagno

Jarro – Luciana Luppi

Cesare – Sergio Antonica

Martora – Massimo Corizza

Greyfan – Winni Riva

Ruben – Massimo Corizza

OPERE RELATIVE

Anime

– Nils no Fushigi na Tabi (Movie) – film d’animazione

