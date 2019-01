A cura di Han

Titolo originale: Toshokan Sensou – (図書館戦争)

Titolo internazionale: Library Wars – Library Revolution, Library Rebellion, Library Crisis

Genere: serie tv – azione, libri, militare, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 2008

Rete tv giapponese: Fuji TV

Tratto: dal romanzo di Arikawa Hiro

Director: Takayuki Hamana

Series Composition: Kenji Konuta

Character design: Satoru Nakamura

Music: Yuugo Kanno

Studios: Production I.G

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Kanjisub.

Sigle:

opening

“Atashi no Machi, Ashita no Machi” by Hitomi Takahashi

ending

“changes” by Base Ball Bear

Trailer



TRAMA

Giappone, in un futuro molto vicino. Il Governo Giapponese, per limitare la negativa influenza dei media sulla popolazione, istituisce il Comitato di Perfezionamento, un organo militare che ha il compito di ritirare dal commercio tutti i libri considerati pericolosi. Ma negli elenchi dei titolo da censurare finiscono anche molti titoli per bambini, classici della letteratura, e normalissimi libri innocenti.

Di conseguenza, in risposta a questa rigida ondata di censura, si fanno sentire tante proteste, e con una nuova legge vengono fondati (e resi legali) i Corpi Librari, anch’essi organizzazioni di base militare, di cui le biblioteche possono disporre per conservare e proteggere i libri contenuti al loro interno, compresi quelli “vietati”.

Iku Kasahara, la protagonista, è una giovane entrata a far parte del Corpo Librario del Kanto. Il motivo di questa sua scelta è un avvenimento risalente al suo passato: una volta, quando era liceale, un membro del corpo librario l’aveva salvata mentre stava per finire nei guai, perchè non voleva lasciare un libro per bambini ai militari. Ed il suo sogno da quel momento è seguire le orme di questo suo “principe azzurro”, di cui però non ricorda nè il volto, nè il nome.

La trama segue gli avvenimenti del suo primo periodo nel Corpo Librario: fatti a volte divertenti, a volte drammatici, che a poco a poco la fanno crescere dentro. E chissà… potrebbe trovare per caso il suo “principe azzurro”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Marina Inoue – Iku Kasahara

Tomoaki Maeno – Atsushi Dōjō

Akira Ishida – Mikihisa Komaki

Miyuki Sawashiro – Asako Shibasaki

Tatsuhisa Suzuki – Hikaru Tezuka

OPERE RELATIVE

Novel

– Toshokan Sensou – romanzo

Manga

– Toshokan Sensou: Love & War (uscito dopo la serie tv)

Anime

– Toshokan Sensou: Koi no Shougai – oav

– Toshokan Sensou: Kakumei no Tsubasa – film d’animazione

Live action

– Toshokan Sensou – film

RECENSIONI

