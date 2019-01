A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Kaikan Phrase – (快感・フレーズ)

Titolo internazionale: Sensual Phrase

Genere: serie tv – shoujo, musica, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 44 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: 1999

Tratto: dal manga “Strofe d’amore” di Mayu Shinjo

Director: Hiroko Tokita

Series Composition: Katsuhiko Koide (eps 1-11) Michihiro Tsuchiya (eps 12-44) Reiko Yoshida (eps 12-44)

Character design: Yumi Nakayama

Music: Susumu Aketagawa

Studios: Studio Hibari

In Italia: inedito

Sigle:

opening

1: “Survival” by GLAY (eps 1-11)

2: “BLUE (Datenshi Blue)” by Lucifer (eps 12-22)

3: “C no Binetsu” by Lucifer (eps 23-36)

4: “Tokyo Illusion” by Lucifer (eps 37-44)

ending

1: “Everlasting” by FEEL (eps 1-10)

2: “Shinkirou” by FEEL (eps 11-22)

3: “Overhead Run” by Transtic Nerve (eps 23-34)

4: “love around” by e.mu (eps 35-43)

5: “BLUE (Datenshi Blue)” by Lucifer (ep 44)

TRAMA

La serie tv prende una strada molto diversa dal manga Strofe D’Amore da cui è tratto. Mentre il fumetto parte con l’incontro del famoso vocalist dei “Lucifer”, Sakuya, con Aine; qua invece abbiamo un prequel, che ci mostra come è nata la band; e Aine arriva solo a metà serie.

Dopo lo scioglimento della loro vecchia band, il chitarrista Yuki e il batterista Santa decidono di crearne un gruppo nuovo. Reclutano il bassista Towa, il giovane chitarrista Atsuro, e con molta difficoltà, il vocalist Sakuya.

Insieme formano i “Lucifer”; e lottano per farcela nel mondo della musica, e arrivare al successo, anche grazie ad un look e dei testi molto sensuali.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Masaya Matsukaze – Sakuya

Shinichiro Miki – Yuki

Susumu Chiba – Towa

Takahiro Sakurai – Santa

Atsuko Enomoto – Aine

Kenichi Suzumura – Atsuro Kiryuu

Kyoko Tsuruno – Yuka Kiryuu

RECENSIONI

