anime – SHURANOSUKE, FALCE DI MORTE – di Osamu Dezaki

SCHEDA

Titolo originale: Shuranosuke Zanmaken: Shikamamon no Otoko – (修羅之介斬魔劍 死鎌紋の男)

Titolo internazionale: Sword for Truth

Genere: oav – azione, horror, soprannaturale, storico, ninja, samurai

Rating: adatto ad un pubblico adulto (presente parecchia violenza)

Durata: 50 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1990

Tratto: da un romanzo di Takeshi Narumi

Director: Osamu Dezaki

Character design: Akio Sugino

Music: Toshiyuki Watanabe

Studios: Production Reed

Titolo in Italia: Shuranosuke, Falce di morte

Anno di pubblicazione in Italia: 1997

Censura: no

Edizione italiana: uscito in vhs per la Yamato Video; mai uscito in dvd

Sigle:

Ending

“Koibito to Yobasete” by Chikako Sawada

TRAMA

Nell’antica Edo (Tokyo) gira un samurai senza padrone, Shuranosuke Sakaki, dalla katana (spada) affilatissima, una personalità spietata, e che porta sulla schiena lo stemma con due falci incrociate.

L’uomo viene assunto dal clan Nakura per salvare la principessa Mayu da alcuni ninja nemici; ma intanto per le strade della capitale si risvegliano dei terribili demoni…

DOPPIATORI

Non sono riuscita a trovare i nomi dei doppiatori italiani. Quelli giapponesi sono:

Kazuhiko Inoue – Shuranosuke Sakaki

Ginzo Matsuo – Kagairo

Kazuhiko Kishino – Daizen

Masashi Hirose – Ryusen

Masashi Sugawara – Gunbei

Minoru Inaba – Shinemon

Miyuki Ichijou – Osono

Rei Sakuma – Princess Mayu

OPERE RELATIVE

Light novel

– Shuranosuke Zanmaken

Manga

– Shuranosuke Zanmaken

Live action

– Shuranosuke Zanmaken – film live

