anime – CITY HUNTER SPECIAL 2: GUERRA AL BAY CITY HOTEL – di Kenji Kodama

Titolo originale: City Hunter: Bay City Wars – ( シティーハンター ベイシティウォーズ)

Titolo internazionale: City Hunter: Bay City Wars

Genere: film d’animazione – azione, commedia, mistero, poliziesco, shounen, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 45 minuti

Anno di uscita in Giappone: 1990

Tratto: dal manga “City Hunter” di Tsukasa Hojo

Director: Kenji Kodama

Script: Yasushi Hirano

Character design: Sachiko Kamimura

Music: Tatsumi Yano

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: City Hunter Special 2: Guerra al Bay City Hotel

Anno di pubblicazione in Italia: 1997 (vhs), 2004 (dvd)

Trasmissione in tv: su MTV Italia nel 2004, e sul canale satellitare Man-Ga nel 2011

Censura nella trasmissione televisiva: no

Edizione italiana: Yamato Video

Sigle:

Ending

“Rock My Love” by Yoko Oginome

TRAMA

Su un’isola artificiale a largo di Tokyo è stato costruito un lussuoso e grande hotel, e alla festa di inaugurazione sono stati invitati anche Miki e Kaori. Ma la serata è rovinata da un gruppo terroristico, che fa irruzione e prende in ostaggio gli ospiti.

Anche Ryo stava andando alla festa, ma sulla strada si era fermato per via di una bella ragazza di nome Luna, che ha qualcosa a che fare con l’assalto…

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Akira Kamiya: Ryo Saeba

Kazue Ikura: Kaori Makimura

Tesshō Genda: Falcon

Yōko Asagami: Saeko Nogami

Miki Itou: Miki

Yoshino Takamori: Reika Nogami

Doppiatori italiani

Guido Cavalleri: Ryo Saeba

Roberta Gallina Laurenti: Kaori Makimura

Vittorio Bestoso: Falcon

Patrizia Scianca: Saeko Nogami

Elisabetta Cesone: Miki

Caterina Rochira: Reika Nogami

OPERE RELATIVE

Manga

– City Hunter

– Angel Heart

– Angel Heart: 2nd Season

Anime, Serie tv

– City Hunter

– City Hunter 2

– City Hunter 3

– City Hunter ’91

– Angel Hearts

Anime, Film d’animazione

– City Hunter Special 1 – Amore, Destino e una 357 Magnum

– City Hunter Special 3 – Un complotto da un milione di dollari

– City Hunter Special 4 – Servizi Segreti

– City Hunter Special 5 – La Rosa Nera

– City Hunter Special 6 – Arrestate Ryo Saeba!

– City Hunter: Private eyes

RECENSIONI

