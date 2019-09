anime – CITY HUNTER: PRIVATE EYES – di Kenji Kodama

A cura di Paorama77

SCHEDA

Titolo originale: Gekijōban Shitī Hantā: Shinjuku Puraibēto Aizu – (劇場版シティーハンター <新宿PRIVATE EYES>)

Titolo internazionale: City Hunter Movie: Shinjuku Private Eyes – City Hunter: Private Eyes

Genere: film d’animazione – giallo, azione, commedia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Durata: 1h 36m

Anno di uscita in Giappone: 8 Febbraio 2019

Tratto: dalla serie tv “City Hunter“, a sua volta tratto dal manga “City Hunter” di Tsukasa Hojo

Director: Kenji Kodama

Author: Tsukasa Hojo

Series Composition: Yoichi Kato

Script: Yoshihito Hishinuma

Character design: Kumiko Takahashi

Art Director: Hiroshi Kato

Music: Taku Iwasaki

Studios: Sunrise

Titolo in Italia: City Hunter: Private Eyes

Anno di pubblicazione in Italia: 2 settembre 2019

Censura: no

Edizione italiana: Dynit – Nexo Digital

Sigle:

sigla finale originale

“Get Wild” by TM NETWORK

sigla finale italiana

“Get Wild” cantata da Stefano Bersola

Trailer



TRAMA

“Sei stata tu a chiamarmi? Io sono Ryo Saeba!!!”

Così inizia una nuova avventura per il nostro inimitabile detective, che si ritroverà a correre in soccorso della bellissima Ai Shindo, una ragazza dagli splendidi occhi color smeraldo la quale, suo malgrado, viene perseguitata da una misteriosa organizzazione criminale.

Tra le luci di una scintillante e affascinante Tokyo, il nostro eroe dovrà quindi indagare per cercare di risolvere l’intricato caso, tra immancabili colpi di fulmine, personaggi amatissimi, ed inaspettati colpi di scena per un passato che torna prepotentemente a complicare le vite dei nostri protagonisti.

Solo Ai possiede la chiave per risolvere il caso e aiutare Ryo a scoprire il vero scopo della potente e pericolosa organizzazione, che cercherà in tutti i modi di portare il caos sulla città; ma che nonostante tutto si ritroverà a fare i conti con un City Hunter più scatenato che mai!!!

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Akira Kamiya: Ryo Saeba

Kazue Ikura: Kaori Makimura

Harumi Ichiryūsai: Saeko Nogami

Mami Koyama: Miki

Tesshō Genda: Umibozu

Marie Iitoyo: Ai Shindo

Kōichi Yamadera: Shinji Mikuni

Hōchū Ōtsuka: Vince Ingrado

Keiko Toda: Hitomi Kisugi, Rui Kisugi

Chika Sakamoto: Ai Kisugi

Yoshimi Tokui: Conita

Rina Kitagawa: Umi Kobōzu

Takumi Yamazaki: Kei Kōrieda

Chafūrin: Professore

Kazuyuki Okitsu: Jun’ichi Sakai

Takuya Kirimoto: Makoto Shimoyamada

Kenji Nomura: Capitano PMC

Doppiatori italiani

Guido Cavalleri: Ryo Saeba

Jasmine Laurenti: Kaori Makimura

Patrizia Scianca: Saeko Nogami

Chiara Francese: Miki

Vittorio Bestoso: Umibozu

Jenny De Cesarei: Ai Shindo

Davide Fumagalli: Shinji Mikuni

Simona Biasetti: Rui Kisugi

Giuliana Atepi: Hitomi Kisugi

Daniela Fava: Ai Kisugi

Marco Balzarotti: Vince Ingrado

Claudio Ridolfo: Makoto Shimoyamada

Sergio Romanò: Professore

Sabrina Bonfitto: Kazue Natori

Francesco Orlando: Jun’ichi Sakai

Riccardo Peroni: Conita

OPERE RELATIVE

Manga

– City Hunter

– Angel Heart

Anime, Serie tv

– City Hunter

– City Hunter 2

– City Hunter 3

– City Hunter ’91

– Angel Hearts

Anime, Film d’animazione

– City Hunter Special – Amore, destino e una 357 magnum

Anime, Oav

– Guerra al Bay City Hotel – OAV

– Un complotto da un milione di dollari – OAV

– City Hunter Special – Servizi segreti – special

– City Hunter Special – La rosa nera – special

– City Hunter Special – Arrestate Ryo Saeba! – special

