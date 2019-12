manga – CITY HUNTER REBIRTH (Kyou kara City Hunter) – di Sokura Nijiki

A cura di Wizard09

SCHEDA

Titolo originale: Kyou kara City Hunter – (今日から CITY HUNTER)

Titolo internazionale: City Hunter Rebirth

Autore: Sokura Nijiki (Storia e disegni) – Tsukasa Hojo (Soggetto originale)

Genere: azione, commedia, ecchi, sentimentale

Target: seinen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2017 – in corso

Casa Editrice giapponese: Tokuma Shoten

Rivista: Comic Zenon

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: City Hunter Rebirth

Anno di pubblicazione in Italia: dicembre 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

edizione 13X18, a 7,00 €

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Kaori Ayoama è una quarantenne otaku fan della serie City Hunter.

Dopo essere stata investita da un treno, la donna si risveglia nella Shinjuku degli anni 80’ dove, nei panni di una se stessa liceale, incontra il suo eroe Ryo Saeba!

OPERE RELATIVE

Manga

– City Hunter

– Angel Heart

– Angel Heart: 2nd Season

Anime, Serie tv

– City Hunter

– City Hunter 2

– City Hunter 3

– City Hunter ’91

– Angel Hearts

Anime, Film d’animazione

– City Hunter Special 1 – Amore, Destino e una 357 Magnum

– City Hunter Special 2 – Guerra al Bay City Hotel

– City Hunter Special 3 – Un complotto da un milione di dollari

– City Hunter Special 4 – Servizi Segreti

– City Hunter Special 5 – La Rosa Nera

– City Hunter Special 6 – Arrestate Ryo Saeba!

– City Hunter: Private eyes

