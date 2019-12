manga – YARICHIN BITCH-BU – di Tanaka Ogeretsu

A cura di Cathrine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Yarichin Bitch-bu – (ヤリチン☆ビッチ部 )

Titolo internazionale: Yarichin Bitch-bu – Yarichin☆Bitch-bu

Autrice: Tanaka Ogeretsu

Genere: commedia, smut, scolastico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012 – in corso

Casa Editrice giapponese: Gentosha

Rivista: Rutile

Volumi: 3 (in corso)

Titolo in Italia: Yarichin Bitch-bu

Anno di pubblicazione in Italia: 2019 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 6,90 €

Volumi: 3 (in corso)

TRAMA

Takashi Toono si trasferisce da Tokyo all’accademia maschile Morimori, sperduta in mezzo ai monti. Nella sua classe sono tutti già affiatati e lui, che è piuttosto timido ,ha problemi a fare amicizia; ma di punto in bianco si presenta un adorabile ragazzo, Kyosuke Yaguchi che gli porge la mano. Il ragazzo è gentile e cerca di convincere Toono ad iscriversi al club di calcio, ma Toono non si sente portato per lo sport e opta per il club di fotografia.

Così si reca nel suddetto club e, aprendo la porta, si trova davanti a sei ragazzi intenti in vari giochi sessuali con dildo e vibratori.

Sconvolto vorrebbe fuggire, ma i senpai glielo impediscono.

Mentre cerca una via di fuga al club, si aggiunge anche nuovo arrivato, uno splendido ragazzo dal sorriso dolce: Yu Kashima, appassionato di fotografia, il quale non solo non è per nulla turbato dalla strana presentazione dei ragazzi del club (dildo colorati e vibratori in mano) ma abbraccia Toono sorridendo amichevole.

Il presidente, un angelico biondino di nome Akemi Kei, presenta se stesso e i compagni. E’ Tamura Yui a spiegare ai due nuovi arrivati che il club fornisce ai poveri studenti, tutti maschi, uno sfogo sessuale: i ragazzi del club amano il sesso e non hanno problemi a farlo su richiesta.

Mentre Toono è sgomento all’idea di far sesso con un uomo, il dolce Kashima promette di fare del suo meglio.

L’ultimo avvertimento del presidente del club: se i nuovi arrivati non faranno sesso entro un mese, dovranno partecipare ad un’orgia con i senpai!

OPERE RELATIVE

Anime

– Yarichin Bitch-bu – oav

