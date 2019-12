anime – YARICHIN BITCH-BU – di Ai Yoshimura

A cura di Cathrine Walker

Titolo originale: Yarichin Bitch-bu – (ヤリチン☆ビッチ部 )

Titolo internazionale: Yarichin Bitch-bu – Yarichin☆Bitch-bu

Genere: oav – commedia, smut, scolastico, sentimentale

Target: yaoi

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 2 oav (concluso), da 26 minuti ciascuno

Anno di uscita in Giappone: primo oav a Settembre 2018, il secondo ad Aprile 2019

Tratto: dal manga “Yarichin Bitch-bu” di Tanaka Ogeretsu

Director: Ai Yoshimura

Series Composition: Noel Mizuki

Character design: Koji Haneda

Music: Shūji Katayama

Studios: GRIZZLY

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Yaoi801.

Sigle:

Opening

“Touch You” by Shiritsu Morimori Gakuen Seishun Danshis

TRAMA

Takashi Toono si trasferisce da Tokyo all’accademia maschile Morimori, sperduta in mezzo ai monti. Nella sua classe sono tutti già affiatati e lui, che è piuttosto timido ,ha problemi a fare amicizia; ma di punto in bianco si presenta un adorabile ragazzo, Kyosuke Yaguchi che gli porge la mano. Il ragazzo è gentile e cerca di convincere Toono ad iscriversi al club di calcio, ma Toono non si sente portato per lo sport e opta per il club di fotografia.

Così si reca nel suddetto club e, aprendo la porta, si trova davanti a sei ragazzi intenti in vari giochi sessuali con dildo e vibratori.

Sconvolto vorrebbe fuggire, ma i senpai glielo impediscono.

Mentre cerca una via di fuga al club, si aggiunge anche nuovo arrivato, uno splendido ragazzo dal sorriso dolce: Yu Kashima, appassionato di fotografia, il quale non solo non è per nulla turbato dalla strana presentazione dei ragazzi del club (dildo colorati e vibratori in mano) ma abbraccia Toono sorridendo amichevole.

Il presidente, un angelico biondino di nome Akemi Kei, presenta se stesso e i compagni. E’ Tamura Yui a spiegare ai due nuovi arrivati che il club fornisce ai poveri studenti, tutti maschi, uno sfogo sessuale: i ragazzi del club amano il sesso e non hanno problemi a farlo su richiesta.

Mentre Toono è sgomento all’idea di far sesso con un uomo, il dolce Kashima promette di fare del suo meglio.

L’ultimo avvertimento del presidente del club: se i nuovi arrivati non faranno sesso entro un mese, dovranno partecipare ad un’orgia con i senpai!

DOPPIATORI

doppiatore – personaggio

Yūsuke Kobayashi – Takashi Tōno

Ayumu Murase – Kyōsuke Yaguchi

Daiki Hamano – Yū Kashima

Kentarō Kumagai – Jimmy

Masahiro Yamanaka – Kōshirō Itome

Masatomo Nakazawa – Itsuki Shikatani

Takuya Satō – Ayato Yuri

Tsubasa Yonaga – Keiichi Akemi

Yuuki Ono – Yui Tamura

