anime – TOGAINU NO CHI (True Blood) – di Naoyuki Konno

A cura di Cathrine Walker

SCHEDA

Titolo originale: Togainu no Chi – (咎狗の血)

Titolo internazionale: True Blood – Bloody Curs – Blood of the Reprimanded Dog

Genere: serie tv – azione, combattimenti, mistero, soprannaturale, shounen-ai

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da ottobre a dicembre 2010

Tratto: dalla visual novel “Togainu no Chi”

Director: Naoyuki Konno

Series Composition: Natsuko Takahashi

Character design: Naoyuki Konno

Music: Masaaki Iizuka, Tomohisa Ishikawa

Studios: A-1 Pictures

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto amatorialmente in italiano dal fansub Chokoreto Fansub.

Sigle

Opening:

“Rose-Hip Bullet” by GRANRODEO

Ending:

#01: “No moral” by Kanako Itou (ep 1)

#02: “Bright Lights” by Seiji Kimura (ep 2)

#03: “Don’t Stare Me” by VERTUEUX (ep 3)

#04: “Toge” by Sadie (ep 4)

#05: “Once More Again” by Aki Misato (ep 5)

#06: “Requiem Blue” by CurriculuMachine feat. W.K. (ep 6)

#07: “Crossing Fate” by OLDCODEX

#08: “Yasashisa ni Mamorarete” by Kita Shuuhei

#09: “Honed Moon – Togareta Tsuki” by Itou Kanako

#10: “Don’t look away” by CurriculuMachine (ep 10)

#11: “STILL anime Ver.” by Kanako Itou (ep 11)

#12: “GRIND style GR” by GRANDRODEO (ep 12)

TRAMA

Dopo l’ennesimo conflitto, il Giappone è diviso in due.

Akira e Keisuke sono orfani e amici dall’infanzia. Akira è molto bello e abile combattente di lotta da strada Bl@ster, di cui è l’imbattuto campione col nome di LOST. Keisuke, fisicamente più alto e prestante, è estremamente timido e introverso, innamorato senza speranza di Akira.

Un giorno Akira viene costretto dalla polizia, tramite false accuse, a partecipare ad un gioco “Igura”, che si tiene a Toshima una città distrutta dal conflitto.

Per partecipare bisogna avere cinque piastrine, simili a quelle dei militari, ma con sopra incisa una carta da gioco diversa. Scopo del gioco è impadronirsi delle piastrine altrui per formare una “scala reale” combattendo in qualsiasi maniera con gli altri partecipanti.

Chi vince diventa in grado di sfidare il Re di Toshima, ovvero colui che si occupa della distribuzione del Line, una droga misteriosa e molto potente creata da Vischio l’organizzazione criminale che gestisce Toshima.

I ragazzi si salutano, ma Keisuke è affranto, e a suo rischio e pericolo segue l’amico nella città devastata dove si tiene il pericoloso gioco.

Nel corso della permanenza nella città i due si trovano in pericolo, attaccati dagli altri giocatori che mirano al possesso delle loro piastrine per poter vincere il gioco.

In questo contesto orribile i due fanno amicizia con Rin un ragazzino biondo, apparentemente fragile e allegro, ma abile combattente e Motomi un uomo che vende informazioni. Per un po’, grazie anche ai loro consigli le cose sembrano volgere al meglio, ma una lite, un fraintendimento tra Akira e Keisuke portano quest’ultimo ad una scelta disperata per poter “essere degno” di seguire Akira.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

doppiatore – personaggio

Kousuke Toriumi – Akira

Tomokazu Sugita – Keisuke

Hikaru Midorikawa – Shiki

Jun Fukuyama – Rin

Katsuyuki Konishi – Kiriwar

Kazuya Ichijou – Motomi

Kishō Taniyama – Gunji

Kousuke Okano – Albitro

Takumi Yamazaki – Nano

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Naoyuki Konno presenti sul sito:

Centaur no Nayami serie tv, anime

RECENSIONI

– Hai visto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.