anime – CASE FILE N.221: KABUKICHO (Kabukichou Sherlock) – di Ai Yoshimura

Vota! [Totale: 1 Media: 4 ] Devi fare il login per votare

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Kabukichou Sherlock – (歌舞伎町シャーロック)

Titolo internazionale: Case File nº221: Kabukicho

Genere: serie tv – mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 24 (concluso) + 1 oav

Anno di uscita in Giappone: trasmesso da Ottobre 2019 a Marzo 2020

Tratto: storia originale

Director: Ai Yoshimura

Series Composition: Taku Kishimoto

Character design: Toshiyuki Yahagi

Music: Takurō Iga

Studios: Production I.G

Titolo in Italia: Case File nº221: Kabukicho

Anno di pubblicazione in Italia: 2020

Trasmissione tv online: in streaming, doppiato in italiano, su Amazon Prime Video

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Dynit (che comprendono tutti gli episodi tv + oav)

Sigle:

Opening Theme

“CAPTURE” by EGO-WRAPPIN

Ending Theme

1: “Hyakuoku Kōnen” (10 Billion Light Years) by Lozareena

2: “Parade” by Huwie Ishizaki

Trailer



TRAMA

Kabukicho è il distretto a luci rosse di Tokyo: situato all’interno del quartiere di Shinjuku, è pieno di locali e motel a tema. In un simile posto, non mancano di certo i crimini e i misteri.

Nel locale stravagante Pipecat si riuniscono di nascosto i membri della “Casa degli Investigatori” che, sotto compenso, risolvono i fatti inspiegabili della loro zona, senza coinvolgere la polizia. E tra di loro c’è anche… Sherlock Holmes!

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Katsuyuki Konishi – Sherlock Holmes

Yūichi Nakamura – John H. Watson

Houchu Ohtsuka – Albert Trevor

Junichi Suwabe – Mrs. Hudson

Maaya Sakamoto – Irene Adler

Mariko Higashiuchi – Lucy Morstan

Nao Tōyama – Mary Morstan

Naomi Kusumi – Sebastian Moran

Ryotaro Okiayu – Mycroft Holmes

Seiichirō Yamashita – James Moriarty

Sōma Saitō – Fuyuto Kyogoku

Tatsumaru Tachibana – Toratarō Kobayashi

Yutaka Aoyama – Michel Belmont

Doppiatori italiani

Marco Bassetti – Sherlock Holmes

Federico Di Pofi – John H. Watson

Alessio Puccio – Fuyuto Kyogoku

Dario Oppido – Sebastian Moran

Domenico Strati – Toratarō Kobayashi

Jessica Bologna – Mary Morstan

Marco Briglione – James Moriarty

Raffaele Palmieri – Michel Belmont

Emiliano Reggente – Pu Tanaka

Enrico Di Troia – Tony Shigeru

Ludovica Bebi – Maki Hokari

Perla Liberatori – Fujiko Takamine

Roberto Certomà – Milverton

Stefano Billi – Gregory Lestrade

LINK relativi all’opera

Altre opere di Ai Yoshimura presenti sul sito:

RECENSIONI