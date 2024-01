manga – DAISY JEALOUSY – di Tanaka Ogeretsu

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Daisy Jealousy – (デイジージェラシー)

Titolo internazionale: Daisy Jealousy

Autrice: Tanaka Ogeretsu

Genere: sentimentale

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2019

Casa Editrice giapponese: Libre Shuppan

Rivista: Magazine Be x Boy

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Daisy Jealousy

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina, a 7,50

Traduzione: Ilaria Melvi

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Gelosia. E’ questo il sentimento che Misaki prova per il suo collega, Kaname. Lavorano in una software che deve produrre videogiochi, e Kaname è il più talentuoso di tutti gli impiegati. Misaki vorrebbe diventare bravo come lui, ma per quanto si impegni, sembra impossibile.

I due però si sono già conosciuti in passato…

