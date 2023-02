manga – JEALOUSY – di Scarlet Beriko

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Sophitia.

SCHEDA

Titolo originale: Jealousy – (ジェラシー)

Titolo internazionale: Jealousy

Autrice: Scarlet Beriko

Genere: drammatico, sentimentale, mafia

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016

Casa Editrice giapponese: Shinshokan

Rivista: Cheri +

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Jealousy

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina a 6,90 €

Traduzione: Yupa

Volumi: 5 (concluso)

TRAMA

Prequel/Spinoff di “Yondaime” che parla del passato difficile di Rogi, il “cattivo” dell’opera.

Rogi Uichi è un padre single, affiliato a un clan mafioso. Da una parte cerca di essere un papà presente e normale per la figlia, dall’altra usa il suo fascino per sedurre nemici e clienti, e sembra non avere una morale. C’è una sola persona che ama, ma il suo è un sentimento non corrisposto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Manga

– Yondaime

– Minori no Te

– Motsunabe to Regent

RECENSIONI