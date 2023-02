manga – LA CASA DEL SOLE (Taiyou no Ie) – di Taamo

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Taiyou no Ie – (たいようのいえ)

Titolo internazionale: House of the Sun

Autore: Taamo

Genere: sentimentale, slice of life

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2010 – 2015

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Dessert

Volumi: 13 (concluso)

Titolo in Italia: La casa del sole

Anno di pubblicazione in Italia: 2023 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

edizione € 5.95

Traduzione:

Volumi: 1 (in corso)

TRAMA

Mao ha avuto un’infanzia piena di difficoltà, ma si sentiva subito meglio tutte le volte che entrava nella casa dell’amico Hiro, a giocare con lui e i due fratelli. Ma il tempo è stato crudele con tutti quanti, e ora sia lei (che ha 17 anni) che lui (che ne ha 24) si ritrovano soli, per ragioni diverse. Ed è proprio Hiro a chiedere a Mao di trasferirsi da lui, almeno fino a quando lei non si riconcilierà con il padre e la sua nuova moglie.

Nella nuova casa la ragazza inizierà anche a scrivere un romanzo online, sotto pseudonimo, intitolato “La casa del sole”, dove racconterà quello che le sta succedendo: non ultimo il fatto che si sta innamorando.

IMMAGINI

