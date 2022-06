manga – YONDAIME: La storia di Tatsuyuki Ooyamato – di Scarlet Beriko

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Titolo originale: Yondaime Ooyamato Tatsuyuki – (四代目・大和辰之)

Titolo internazionale: Tatsuyuki Oyamato the 4th

Autrice: Scarlet Beriko

Genere: drammatico, sentimentale, mafia

Target: yaoi

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014

Casa Editrice giapponese: Shinshokan

Rivista: Dear +

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Yondaime – La storia di Tatsuyuki Ooyamato

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Casa Editrice italiana: JPop

edizione con sovracopertina a 6,90 €

Traduzione: Yupa

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Tatsuyuki eredita dal padre una compagnia affiliata alla yakuza (mafia giapponese), ma lui non si sente assolutamente portato né per fare il boss, né per portare avanti gli affari economici della famiglia.

Dopo una delusione amorosa, il suo custode Asoda lo manda per riprendersi in una delle filiali a Fukuoka. Lì Tatsuyuki, per dimenticare tutto, finisce per divertirsi tutte le sere e bere.

Ubriaco, una notte incontra un ragazzo che lo conosce da tempo e che lo cercava, ovvero Nozomi Koga, un’insegnante di scuola materna sopravvissuto ad abusi infantili.

