manga – RECORD OF LODOSS WAR: LA STORIA DI DEEDLIT – di Setsuko Yoneyama

SCHEDA

Titolo originale: Lodoss-tou Senki – Deedlit Monogatari – (ディードリット物語)

Titolo internazionale: Record of Lodoss War – Deedlit’s Tale

Autore: Setsuko Yoneyama (su storia originale di Ryo Mizuno)

Genere: avventura, azione, fantasy

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1998

Casa Editrice giapponese: Kadokawa

Rivista: Asuka

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Record of Lodoss War – La storia di Deedlit

Casa Editrice italiana:

– prima edizione della Planet Manga nel 2002, edizione economica, a 4,00 €

– seconda edizione della JPop nel 2012, edizione con sovracopertina, a 5,90 €

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Spinoff della serie principale “Record of Lodoss War”, incentrato sui rapporti tra umani ed elfi.

Tutto inizia quando Parn e Deedlit partono per aiutare un villaggio, e qua trovano un vecchio amico di quest’ultima, Estas. Un elfo che non ha alcuna fiducia negli umani, al contrario di Deedlit.

OPERE RELATIVE

Light Novel

– Record of Lodoss War – opera capostipite

Anime

– Record of Lodoss War – oav – serie animata capostipite

– Record of Lodoss War: La saga dei Cavalieri – serie tv

– Record of Lodoss War: Chronicles of the Heroic Knight – serie tv

– Welcome to Lodoss Island! – film umoristico

– Record of Lodoss War: Legend of Crystania – serie di tre OAV ed un film

– Record of Lodoss War Rune Soldier – serie tv

Videogiochi

– Record of Lodoss War

– Record of Lodoss War – Haiiro No Majio

– Record of Lodoss War 2 – Siki No Maryu

RECENSIONI