anime – SCARLET NEXUS – di Hiroyuki Nishimura

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Scarlet Nexus – (スカーレットネクサス)

Titolo internazionale: Scarlet Nexus

Genere: serie tv – azione, militare, fantascienza, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 3 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Luglio 2021 – in corso

Trasmissione: giovedì alle 22:30 (JST)

Tratto: dall’omonimo videogioco della Bandai (anime e videogames sono usciti quasi in contemporanea)

Director: Hiroyuki Nishimura

Series Composition: Toshizo Nemoto, Yoichi Kato

Character design: Hiroyuki Nishimura, Yuji Ito

Music: Hironori Anazawa

Studios: Sunrise

In Italia: inedito

Reperibilità: i primi due episodi sono stati pubblicati sul canale YouTube di Funimation sub ita, ma solo per un periodo limitato. Ora si trova il primo, ma solo in lingua inglese.

Sigle:

Opening

“Red Criminal” by THE ORAL CIGARETTES

Ending

“Fire” by Yamato(.S)

Trailer



TRAMA

Sumeragi Yuito da bambino è stato salvato da un mostro, chiamato “Estraneo”, grazie all’intervento delle Forze di Soppressione Estranei (FSE), costituita da soldati capaci di usare le arti psioniche (ovvero di sfruttare il potenziale della mente). Ha così deciso di farne anche lui parte, una volta cresciuto, per aiutare le persone.

Entrato nell’accademia che li forma, durante l’addestramento Yuito fa amicizia con altri compagni, come la talentuosa Kasane Randall; ma si rende anche conto di non sapere molto sugli Estranei e del funzionamento interno del FSE…

DOPPIATORI

Junya Enoki – Yuito Sumeragi

Asami Seto – Kasane Randall

Asuka Nishi – Naomi Randall

Chinatsu Akasaki – Luka Travers

Daisuke Namikawa – Kagero Donne

Hiroki Takah-hi – Seto Narukami

Isshin Chiba – Fubuki Spring

Kengo Kawanishi – Shiden Ritter

Marika Kōno – Tsugumi Nazar

Nobuyuki Hiyama – Karen Travers

Ryota Takeuchi – Gemma Garrison

Tomomi Mineuchi – Hanabi Ichijo

Yui Horie – Ar-hi Spring

Yūma Uchida – Nagi Karman

Yumi Hara – Kyoka Eden

