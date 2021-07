anime – WORDS BUBBLE UP LIKE SODA (Cider no You ni Kotoba ga Wakiagaru) – di Kyouhei Ishiguro

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Cider no You ni Kotoba ga Wakiagaru – (サイダーのように言葉が湧き上がる)

Titolo internazionale: Words Bubble Up Like Soda

Genere: film d’animazione – musica, slice of life, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 ora e 27 minuti

Anno di uscita in Giappone: 22 Luglio 2021

Trasmissione: Netflix

Tratto: storia originale

Director: Kyouhei Ishiguro

Series Composition: Kyouhei Ishiguro

Script: Dai Sato

Character design: Yukiko Aikei

Music: kensuke ushio

Studios: Signal.MD, Sublimation

Titolo in Italia: Words Bubble Up Like Soda

Anno di pubblicazione in Italia: 22 Luglio 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Ending

“Cider no You ni Kotoba ga Wakiagaru” by never young beach

Trailer



TRAMA

Cherry è un ragazzo che ha sempre le cuffie alle orecchie, è molto timido ed esprime i suoi sentimenti solo attraverso gli haiku (poesie). Smile è una ragazza che indossa invece continuamente una mascherina, per nascondere che porta l’apparecchio ai denti, di cui si vergogna.

I due si conoscono per caso in un centro commerciale, e scoprono di avere una cosa in comune: la musica.

DOPPIATORI

Doppiatori originali

Hana Sugisaki – Smile

Somegorō Ichikawa – Cherry

OPERE RELATIVE

Manga

– Cider no you ni Kotoba ga Wakiagaru – uscito dopo l’anime

