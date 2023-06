anime – CHILDREN OF THE WHALES – di Kyohei Ishiguro

4 2 Voti Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Kujira no Kora wa Sajou ni Utau – (クジラの子らは砂上に歌う)

Traduzione letterale: I figli delle balene cantano sulla sabbia

Titolo internazionale: Children of the Whales – Whale Calves Sing on the Sand – Tales of the Wales Calves

Genere: serie tv – drammatico, avventura, azione, fantasy, mistero

Target: shoujo

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Ottobre a Dicembre 2017

Rete tv giapponese: Tokyo Mx

Trasmissione: domenica alle 23:00 (JST)

Tratto: dal manga “Children of the Whales” di Abi Umeda.

Director: Kyohei Ishiguro

Series Composition: Michiko Yokote

Script: Kyōhei Ishiguro (eps 7-9), Michiko Yokote (eps 1-6, 10-12)

Character design: Haruko Iizuka

Music: Hiroaki Tsutsumi

Studios: JCStaff

Titolo in Italia: Children of the Whales

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Netflix (doppiato in italiano)

Censura: no

Edizione italiana: Netflix Italia

Sigle:

Opening Theme:

“Sono Saki” by RIRIKO

Ending Theme:

“Hashidairo” by rionos

TRAMA

Un’isola galleggiante, chiamata “balena di fango”, si muove su un immenso mare di sabbia. I suoi abitanti vivono in armonia e sono divisi in due categorie: i “marchiati” che hanno poteri soprannaturali, e i “non marchiati” normali esseri umani. I marchiati sono potenti, ma muoiono tutti in giovane età, attorno ai 30 anni.

La pace viene interrotta dall’attacco di altre isole galleggianti, in particolare dall’Imperatore, interessato a qualcosa che la Balena di Fango custodisce nella parte più sacra dell’isola.

DOPPIATORI

Doppiaggio italiano: SDI Media Italy

Doppiatori italiani

Alessio Puccio – Chakuro

Lucrezia Marricchi – Lykos

Alessio Nissolino – Liontari

Alex Polidori – Rochalizo

Daniele Raffaeli – Ouni

Davide Capone – Tobi

Gabriele Lopez – Kuchiba

Georgia Lepore – Aima

Gianluca Crisafi – Orca

Lidia Perrone – Ginshu

Manuel Meli – Suou

Monica Volpe – Sami

Monica Vulcano – Neri

Tatiana Dessi – Taisha

Alessandro Rigotti – Capitano

Alessio De Filippis – Nezu

Gabriele Tacchi – Masoh

Germana Savo – Shinono

Giorgia Locuratolo – Urumi

Marco Bassetti – Ro

Monica Bertolotti – Itia

Stefano Broccoletti – Nibi

Doppiatori giapponesi

Natsuki Hanae – Chakuro

Manaka Iwami – Lycos

