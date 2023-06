anime – IL PROFESSOR LAYTON E L’ETERNA DIVA – di Masakazu Hashimoto

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

Scheda a cura di Anne.

SCHEDA

Titolo originale: Layton Kyouju to Eien no Utahime – (レイトン教授と永遠の歌姫)

Titolo internazionale: Professor Layton and the Eternal Diva – Professor Layton: The First Movie

Genere: film d’animazione – avventura, mistero

Rating: adatto a tutti

Durata: 1 ora e 39 minuti

Anno di uscita in Giappone: Dicembre 2009 (cinema)

Tratto: dalla saga di videogiochi “Il Professor Layton”, rompicapo per Nintendo, sviluppati da Level-5.

Director: Masakazu Hashimoto

Script: Aya Matsui

Character design: Noboru Sugimitsu

Music: Tomohito Nishiura

Studios: OLM, P.A. Works

Titolo in Italia: Il professor Layton e l’eterna Diva

Anno di pubblicazione in Italia: 2010 (home video)

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: no

Censura: no

Edizione italiana: edito in Dvd e Bluray dalla Kaze

Sigle

Ending Theme:

“Eien no Utahime” by Nana Mizuki

TRAMA

Janice Quattane, famosa cantante lirica ed ex allieva del Professor Layton, contatta l’archeologo per invitarlo ad un suo concerto, anche per fargli conoscere Nina, una bambina che ha qualcosa di davvero speciale…

Ma durante lo spettacolo un misterioso individuo mascherato appare sul palco, annunciando l’inizio di una sfida all’ultimo enigma. Al vincitore andrà in premio la vita eterna!

CURIOSITA’

– Il film si svolge cronologicamente dopo gli avvenimenti del videogioco “Il richiamo dello spettro” e prima di “La maschera dei miracoli”.

IMMAGINI clicca per ingrandire

DOPPIATORI

Doppiatori italiani

Oliviero Corbetta – Professor Layton

Cinzia Massironi – Luke Triton

Lorenzo Scattorin – Jean Descole

Ludovica De Caro – Janice Quatlane

Elena Gianni – Amelia Ruth

Francesca Tretto – Melina Whistler

Mario Zucca – Inspector Clamp Grosky

Pietro Ubaldi – Oswald Whistler

Tania de Domenico – Emmy Altava

Antonio Paiola – Curtis O’Donnel

Elda Olivieri – Annie Dretche

Francesca Tretto – Flora Reinhold

Riccardo Rovatti – Marco Brock

OPERE RELATIVE

Videogames

– Il professor Layton e il paese dei misteri

– Il professor Layton e lo scrigno di Pandora

– Il professor Layton e il futuro perduto

– Il professor Layton e il richiamo dello spettro

– Il professor Layton e la maschera dei miracoli

– Il professor Layton e l’eredità degli Aslant

– Il professor Layton vs Phoenix Wright: Ace Attorney

– Layton Brothers: Mystery Room

– Layton’s Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari

– Il professor Layton e il nuovo mondo a vapore

Anime

– Layton Mystery Tanteisha: Katri no Nazotoki File – serie tv

Manga

– Il Professor Layton e i misteri buffi

LINK relativi all’opera

Altre opere di Masakazu Hashimoto presenti sul sito:

Haruchika serie tv, anime

Soul Eater Not! serie tv, anime

RECENSIONI