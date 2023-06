anime – LET’S MAKE A MUG TOO – di Jun Kamiya

4 1 Vota Vota l'opera (solo registrati)

SCHEDA

Titolo originale: Yakunara Mug Cup mo – (やくならマグカップも)

Titolo internazionale: Let’s Make a Mug Too – Yakumo

Genere: serie tv – scolastico, slice of life, arte (ceramica)

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 12 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Aprile a Giugno 2021

Rete tv giapponese: Tokyo MX

Trasmissione: sabato alle 00:55 (JST)

Tratto: dal manga “Yaku nara Mug Cup mo”.

Director: Jun Kamiya

Series Composition: Naruhisa Arakawa

Script: Naruhisa Arakawa

Character design: Ayano Yoshioka

Music: Tomoki Hasegawa

Studios: Nippon Animation

Titolo in Italia: Let’s Make a Mug Too

Anno di pubblicazione in Italia: 2021

Trasmissione tv: no

Trasmissione tv online: Crunchyroll (sub ita)

Censura: no

Edizione italiana: Crunchyroll Italia

Sigle

Opening:

“Tobira o Aketara” by Mug-mo

Ending:

“Pale Blue” by Aya Uchida

Trailer



TRAMA

Himeno si trasferisce con il padre a Tajimi, paese natale della madre, per aprire una nuova attività. La ragazzina ricorda poco della mamma, morta tempo prima, ma scopre che era famosa nella città per essere una rinomata artista della ceramica, e la sua nuova casa è piena di tazze realizzare proprio dalla donna.

Così Himeno decide di imparare anche lei ad usare l’argilla, entrando nel gruppo di artigianato della sua scuola, il Pottery Club.

DOPPIATORI

Doppiatore – Personaggio

Minami Tanaka – Himeno Toyokawa

Rina Honnizumi – Toko Aoki

Yū Serizawa – Mika Kukuri

Yūki Wakai – Naoko Naruse

OPERE RELATIVE

Manga

– Yaku nara Mug Cup mo

Anime

– Yaku nara Mug Cup mo 2 – serie tv (sequel)

