anime – BOUKEN OU BEET (Beet: Vandel Buster) – di Tatsuya Nagamine

SCHEDA

Titolo originale: Bouken Ou Beet – (冒険王ビィト)

Titolo internazionale: Beet the Vandel Buster – Adventure King Beet

Genere: serie tv – avventura, azione, combattimenti, fantasy

Target: shounen

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 52 (concluso)

Anno di uscita in Giappone: da Settembre 2004 a Settembre 2005

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Trasmissione: giovedì alle 18:30 (JST)

Tratto: dal manga “Beet: Vandel Buster“.

Director: Tatsuya Nagamine

Series Composition: Yoshimi Narita

Script: Hiro Masaki (10 episodes) Kenichi Yamashita (9 episodes) Kento Shimoyama (8 episodes) Takashi Yamada (12 episodes) Yoshimi Narita (13 episodes)

Character design: Katsuyoshi Nakatsuru, Tadayoshi Yamamuro

Music: Hiroshi Takaki

Studios: Toei Animation

In Italia: inedito

Sigle:

Opening

1: “emotion” by Sunbrain

2: “Wish Men” by Sunbrain

Ending

1: “pureness” by Nana Kitade

2: “Dreaming under the moon” by Miliyah Kato

3: “The Bee of Love” by Babee

4: “Tsuki Akari” by Nanami

TRAMA

Il mondo è invado dai Vandel, demoni che cacciano gli umani costringendoli a vivere all’interno di villaggi fortificati. A contrastarli solo gruppi di cavalieri denominati ” Vandel Buster”, uno dei quali è capeggiato dal fortissimo Zenon.

Zenon e la sua squadra si scontrano con un Vandel fortissimo nel villaggio in cui abita Beet, un ragazzino fuori dal comune. I guerrieri non riescono a vincere e, prima di morire, donano i loro poteri, sotto forma di armi, proprio a Beet.

Da qui iniziano le avventure e i viaggi del nuovo re dei Vandel Buster, che ha come obiettivo finale la sconfitta totale dei demoni.

DOPPIATORI

Doppiatori – Personaggi

Reiko Kiuchi – Beet

Ai Maeda – Poala

Aya Hisakawa – Kiss

Hideyuki Tanaka – Narratore

Hikaru Midorikawa – Zenon

Rumi Shishido – Milfa

Unshō Ishizuka – Bertoz

OPERE RELATIVE

Manga

– Beet: Vandel Buster

Anime

– Bouken Ou Beet Excellion – serie tv (sequel)

Altre opere di Tatsuya Nagamine presenti sul sito:

