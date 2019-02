A cura di Han

Titolo originale: Black Clover – (ブラッククローバー)

Titolo internazionale: Black Clover

Genere: serie tv – shounen, avventura, azione, fantasy, mistero

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Numero episodi: 68 – in corso

Anno di uscita in Giappone: Ottobre 2017 – in corso

Rete tv giapponese: TV Tokyo

Tratto: dal manga “Black Clover” di Yuki Tabata

Director: Tatsuya Yoshihara

Series Composition: Kazuyuki Fudeyasu

Character design: Itsuko Takeda

Music: Minako Seki

Studios: Studio Pierrot

In Italia: in visione, gratuita e legale, sottotitolata in italiano su Crunchyroll.it

Titolo nello streaming in Italia: Black Clover

Distributore: Crunchyroll.it

Sigle:

Opening

1: “Haruka Mirai” (Distant Future) by Kankaku Piero

2: “PAiNT it BLACK” by BiSH (eps 14-27)

3: “Black Rover” by Vickeblanka (eps 28-39)

4: “Guess Who Is Back” by Kumi Koda (eps 40-51)

5: “Gamushara” by Miyuna (eps 52-64)

6: “Rakugaki Page” (Scribble Page) by Kankaku Piero

Ending

1: “Aoi Honō” (Blue Flame) by Itowokashi

2: “Amazing Dreams” by SWANKY DANK (eps 14-27)

3: “Black to the dreamlight” by EMPiRE (eps 28-39)

4: “four” by FAKY (eps 40-51)

5: “Tenjou Tenge” by Miyuna (eps 52-64)

6: “My Song My Days” by SOLIDEMO with Sakura men (eps 65-)

Trailer



TRAMA

In un mondo fantasy, Asta e Yuno sono due orfani cresciuti come fratelli, dato che sono stati abbandonati lo stesso giorno in un orfanotrofio. Entrambi sognano di diventare dei maghi, e magari il prossimo Imperatore Stregone, colui che è più forte di tutti.

Ma la differenza di capacità è notevole: Yuno è molto portato e sa già fare molti incantesimi, Asta invece è molto scarso con la magia e sembra più abile con i combattimenti fisici.

Nel loro mondo a 15 anni, durante una cerimonia, tutti i ragazzi ricevono un grimorio. Quando tocca a loro due, a Yuno vola in mano un tomo con sopra un quadrifoglio, un raro segno di fortuna; Asta invece riceve un libro nero con sopra un trifoglio rovesciato… un segno misterioso e oscuro.

DOPPIATORI

Doppiatore giapponese – Personaggio

Gakuto Kajiwara – Asta

Nobunaga Shimazaki – Yuno

Kana Yūki – Noelle Silva

Asuka Nishi – Mimosa Vermilion

Aya Uchida – Sylph

Ayumu Murase – Luck Voltia

Daiki Hamano – Valtos

Daisuke Namikawa – Jack the Ripper

Daisuke Ono – William Vangeance

OPERE RELATIVE

Manga

– Black Clover

Anime

– Black Clover Oav

